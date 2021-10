Kaum Urlaub, über 220.000 Reisekilometer: Dani Olmo und Son zwei der höchstbelasteten Profis

In einer neuen Studie der Spielergewerkschaft FIFPro kommen die UEFA und die Bundesliga nicht gut weg. Leipzigs Dani Olmo ist weltweit einer der höchstbelasteten Profis.

Derzeit fällt der Mittelfeldspieler von RB Leipzig wegen einer Oberschenkelverletzung aus. Es wäre nicht verwunderlich, wenn sich der Körper von Dani Olmo diese Auszeit einfach genommen hätte. Denn in der neuesten FIFPro-Untersuchung zur Arbeitsbelastung der Profis taucht der 23-Jährige weit vorne auf.

Olmo: Nur 33 Urlaubtage in drei Jahren

In den vergangenen drei Spielzeiten hatte Olmo, wenn der Ligabetrieb ruhte, insgesamt 33 Urlaubstage, also nur elf pro Jahr. Die FIFA empfiehlt 25 freie Tage jährlich, die FIFPro sogar fünf Wochen. Bevor der Spanier im Januar 2020 nach Leipzig wechselte, spielte er für Dinamo Zagreb. In Sommer 2021 nahm Olmo als einer der wenigen Profis an der Europameisterschaft und den Olympischen Spielen teil, wo er insgesamt zwölf Spiele bestritt, davon das Letzte am 7. August - im Finale gegen Brasilien. Am 24. August stieg er bei RB Leipzig ins Training ein.

Besonders hohe Belastung im Zuständigkeitsbereich der UEFA

Im Zuständigkeitsbereich der UEFA fällt die Zahl der freien Tage besonders gering aus. So kam Artem Dzyuba von Zenit St. Petersburg in drei Jahren lediglich auf 20 Tage, Tomas Soucek von West Ham United und Milan Skriniar von Inter Mailand als Letzte unter den Top 5 auf 38 freie Tage. In den anderen Konföderationen reicht die Range von 71 bis 139 (CONMEBOL), 72 bis 151 (CONCACAF), 52 bis 117 (AFC) und 34 bis 103 (CAF).

Spitzenklubs: Zwei Spiele pro Woche als Standard

Anhand der neuen Studie in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG fordert die Spielergewerkschaft auch eine Reduzierung vielen englischen Wochen, um die Verletzungsanfälligkeit der Profis einzudämmen. Laut dem Bericht, der die Tätigkeit von 265 Spielern aus 44 Ligen zwischen Juni 2018 und August 2021 auswertet, bestreiten Nationalspieler, die bei Spitzenklubs tätig sind, 70 bis 80 Prozent ihrer Spiele im Rhythmus von zwei Spielen pro Woche. "Es ist nicht nur der Verletzungsaspekt, es geht auch um die Work-Life-Balance und die mentale Gesundheit der Spieler, die sie benötigen, um die nächsten Aufgaben unter großem Druck anzugehen", sagt der FIFPro-Leiter für globale Politik Alexander Bielefeld.

Heung-Min Son: 223.637 Reisekilometer, 300 Flugstunden, 204 Zeitverschiebungen

Neben den körperlichen Belastungen aufgrund der vielen Einsätze leiden vor allem die Nationalspieler unter der Reisetätigkeit. Laut der Studie legte der frühere HSV-Profi Heung-Min Son (Tottenham) von 2018/19 bis 2021/21 223.637 Reisekilometer zurück, verbrachte zwischen Europa und Südkorea 300 Stunden im Flugzeug und musste 204-mal mit Zeitverschiebungen zurechtkommen.

Was die FIFA der UEFA antwortet - und umgekehrt

"Die Reduzierung der Abstellfenster ist eine interessante FIFA-Idee", sagt Jonas Baer-Hoffmann. Mit einer gewissen Süffisanz stellt der FIFPro-Generalsekretär fest: "Unsere Argumente kommen immer wieder auf den Tisch, wenn jemand einen Vorschlag macht. Wenn die UEFA sagt, wir wollen mehr Champions-League-Spiele, antwortet die FIFA, die Spieler machen zu viele Spiele. Wenn die FIFA sagt, wir wollen eine zweijährige WM, antwortet UEFA, das werden zu viele Spiele."