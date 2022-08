"Kaum Spielaufbau": Schuster trotz Sieg "nicht zufrieden"

Zweiter Heimsieg, dreimal ungeschlagen, Tabellenzweiter: Der 1. FC Kaiserslautern ist stark in die Saison gestartet. Gegen den FC St. Pauli war Trainer Dirk Schuster dennoch überhaupt nicht zufrieden.

"Ich bin mit den drei Punkten zufrieden", leitete Dirk Schuster nach dem 2:1-Sieg seiner Lauterer gegen den FC St. Pauli bei "Sky" sein Fazit ein, legte aber umgehend nach: "Ich kann nicht damit zufrieden sein, was wir gezeigt haben." Was er damit meinte? Besonders die Leistung seiner Schützlinge vor dem Seitenwechsel. "Wir haben kaum einen ordentlichen Spielaufbau gehabt, sondern den Ball hintenraus zum Gegner gespielt", so Schuster.

Verbesserungspotenzial prägt die Halbzeitansprache

Auch offensiv war er vom ersten Durchgang trotz der Führung enttäuscht: "Wir haben uns sehr schwergetan, Torchancen herauszuspielen und entsprechend sah die Halbzeitansprache aus." Schließlich "hatten wir viel Verbesserungspotenzial nach der Pause", erkannte der 54-Jährige.

Doch auch nach der Halbzeit gefiel ihm nicht alles: "Wir lassen eine hundertprozentige Chance aus", spielte der Übungsleiter auf die 65. Minute an, in der Terrence Boyd aus kürzester Distanz nur den Pfosten getroffen hatte: "Normalerweise wird das bestraft." Dass es für die Roten Teufel dennoch zum Sieg gereicht hat, machte Schuster nach dem späten Anschluss der Hamburger am Willen seines Teams fest: "Der Sieg für uns war sehr glücklich. Wir fangen uns das 1:2 und dann wird es nochmal eng. Aber wir haben mit sehr großem Kämpferherz die drei Punkte hier behalten."

Alles außer Sieg "scheißegal"

Eine Stärke, die auch Matchwinner Boyd (Tor und Assist) wahrgenommen hatte: "In Sachen Zweikämpfe und Willen kann man uns nichts absprechen bei dieser bombastischen Stimmung." Die Kritik seines Coach verstand der Stoßstürmer dennoch: "Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Der Mensch strebt nach Perfektion und wir hatten Verbesserungspotenzial."

An diesem gelte es nun anzusetzen. "Wir müssen und wollen etwas aufarbeiten und hätten einiges viel ruhiger machen müssen", so der Goalgetter, für den in letzter Konsequenz das Ergebnis im Vordergrund stand: "Wir haben den Sieg geholt, das zählt am meisten." Alles andere sei "scheißegal, wir haben gewonnen".

Das soll auch Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder gelingen, wenn der SC Paderborn im Fritz-Walter-Stadion gastiert. Mit der Kulisse und dem Kämpferherz haben die Pfälzer trotz Luft nach oben bereits zwei Trümpfe in der Hand.