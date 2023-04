Kaum Gemeinsamkeiten: Das Restprogramm von Bayern und Dortmund

Der FC Bayern hat sich die Bundesliga-Tabellenführung von Borussia Dortmund zurückgeholt. Wo warten in dieser Saison noch Stolpersteine? Das Restprogramm der beiden Rivalen.

Acht Spieltage stehen in dieser Bundesliga-Saison noch an. Und auch, nachdem der FC Bayern Borussia Dortmund die Tabellenführung nach nur einem Spieltag wieder abgenommen hat, bleibt es an der Spitze eng. Blickt man nach dem einseitigen Gipfeltreffen in München auf das Restprogramm der beiden Titelrivalen, fällt auf: Beide haben zwar jeweils noch einen Heimspiel-Doppelpack vor der Brust, die Gegner könnten aber unterschiedlicher kaum sein. Nur auf den 1. FSV Mainz 05 treffen beide Seiten noch.

FC Bayern: SC Freiburg (A, 8.4.), TSG Hoffenheim (H, 15.4.), 1. FSV Mainz 05 (A, 22.4.), Hertha BSC (H, 30.4.), Werder Bremen (A, 6.5.), FC Schalke 04 (H, 13.5.), RB Leipzig (H, 20.5.), 1. FC Köln (A, 27.5.)

Borussia Dortmund: Union Berlin (H, 8.4.), VfB Stuttgart (A, 15.4.), Eintracht Frankfurt (H, 22.4.), VfL Bochum (A, 28.4.), VfL Wolfsburg (H, 7.5.), Borussia Mönchengladbach (H, 13.5.), FC Augsburg (A, 21.5.), 1. FSV Mainz 05 (H, 27.5.)

Der FC Bayern hat im Gegensatz zur Borussia im weiteren Saisonverlauf den "Nachteil", noch in der Champions League aktiv zu sein. Das Viertelfinalhinspiel bei Manchester City am 11. April ist zwischen den Partien in Freiburg und gegen Hoffenheim angesetzt. Das Rückspiel findet am 19. April und damit drei Tage vor dem Gastspiel in Mainz statt. Im Halbfinale wäre der Rekordmeister am 9./10. und 16./17. Mai gefordert, sollte er die ManCity-Hürde meistern.