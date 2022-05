"Kaum für möglich gehalten": RB Leipzig zwischen Fernduell und Pokalfinale

In Leipzig wirft das Pokalfinale gegen Freiburg seine Schatten voraus. Domenico Tedesco will vor dem direkten Duell aber zunächst das Fernduell mit den Breisgauern um die Champions League gewinnen.

Der große Saisonabschluss wirft im Leistungszentrum von RB Leipzig bereits seine Schatten voraus, beispielsweise in der Form, dass viele Spieler in dieser Woche Marketing- und Medien-Termine wahrnehmen, die auf das DFB-Pokalfinale am 21. Mai gegen den SC Freiburg abzielen.

Voller Fokus auf die Pflichtaufgabe

Domenico Tedescos Hauptaufgabe liegt deshalb darin, bei seinem Personal den Blick zu schärfen für die Prüfung, die am Samstag zum Bundesliga-Saisonfinale (15:30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf die Leipziger wartet. "Mir ist bewusst, dass das Pokalfinale da draußen schon großes Thema ist. Aber unser Fokus liegt aktuell ganz klar auf dem Bielefeld-Spiel", so der Trainer zum kicker: "Wir wollen am Samstag den letzten Schritt in der Liga gehen und die im Dezember kaum für möglich gehaltene Champions-League-Qualifikation erreichen. Auf das Pokalfinale freuen wir uns dann im Anschluss."

Ein Punkt beim Vorletzten ist nötig, um Platz vier und die Qualifikation für die Champions League aus eigener Kraft zu sichern und damit das angesichts des folgenden Aufeinandertreffens in Berlin pikante Fernduell gegen die Freiburger für sich zu entscheiden.

Starke Reaktion auf bittere Niederlage

Der 4:0-Sieg am Sonntag gegen Augsburg wirkt da laut Tedescos Einschätzung wie ein Befreiungsschlag nach dem verpassten Einzug ins Endspiel der Europa League. "Wir waren nach dem Glasgow-Spiel wirklich niedergeschlagen, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Wir haben dann sehr sachlich die Fehler analysiert und das Spiel anschließend abgehakt. Umso erfreulicher war dann die Reaktion, die das Team gegen Augsburg gezeigt hat. Wir haben die Dinge auf den Platz gebracht, die uns schon die ganze Rückrunde stark gemacht haben. Dadurch sind wir mit einem positiven Gefühl in die letzten zwei Wochen gestartet", so der Coach.

Haidara kehrt zurück

Positiv nach fünf Englischen Wochen in Serie sei außerdem, dass er vor den beiden wichtigen Spielen zum Abschluss der Saison endlich wieder zwei komplette Übungswochen zur Verfügung habe: "Uns hilft sicher auch, dass wir nun auch endlich mal wieder Trainingszeit auf dem Platz bekommen und uns intensiv auf unsere Gegner vorbereiten können."

In Bielefeld wird Tedesco mit voller Kapelle antreten können, am Donnerstag konnte er erstmals seit Wochen den kompletten Kader im Teamtraining begrüßen. Auch Mittelfeldspieler Amadou Haidara trainierte nach auskurierter Innenbandverletzung erstmals wieder voll mit. Allerdings ist der Malier nach sechswöchiger Wettkampfpause in den letzten beiden Spielen allenfalls ein Kandidat für einen Kaderplatz, nicht aber für die Startelf.