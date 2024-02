Kaum da und schon wieder weg: Batista Meier verlässt Dresden

Am Mittwoch flatterte für Oliver Batista Meier ein Angebot vom Grasshopper Club Zürich bei Dynamo Dresden ein, am Freitag ging der Wechsel des Mittelfeldspielers über die Bühne.

In Dresden stand Oliver Batista Meier nicht wirklich auf dem Plan, dennoch hatte der Drittligist den offensiven Mittelfeldspieler Anfang Januar von Liga-Konkurrent Verl zurückbeordert. Schließlich hatte er dort mit neun Toren und neun Assists dafür gesorgt, dass der SCV bedrohlich nahe an die Aufstiegsplätze herangerutscht war. Der beste Scorer der 3. Liga wird nun aber nicht nur die Liga sondern auch Deutschland verlassen und künftig für Grasshopper Club Zürich auflaufen.

Die Schweizer, deren erstes Angebot - eine Leihe mit Kaufoption im niedrigen sechsstelligen Bereich - der SGD nicht behagt hatte, haben sich nun mit dem deutsche Drittligisten geeinigt. Batista Meier wird bis zum Saisonende ausgeliehen, GCZ hat sich eine Kaufoption gesichert.

"Wir sind offen damit umgegangen, dass wir gemeinsam mit ihm prüfen, was sowohl für den Spieler als auch für den Verein die bestmögliche Lösung sein kann", erklärte SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Becker, nachdem der Deal über die Bühne gegangen war. "Oli hat sich seit seiner Rückkehr sehr professionell verhalten und gut trainiert, um an das Leistungsniveau der Hinrunde zu kommen. Wir hoffen er kann in Zürich seine Entwicklung fortsetzen und wünschen ihm alles Gute."

Batista Meier wird mit der Rückennummer 70 bei den Grasshoppers auflaufen. GCZ-Sportdirektor Bernt Haas freut sich auf "einen jungen, talentierten Spieler, der unser offensives Mittelfeld verstärken wird. Er zeichnet sich besonders durch seine Vielseitigkeit aus, da er nicht nur im Mittelfeld, sondern auch auf dem rechten und linken Flügel eingesetzt werden kann. Ich bin überzeugt, dass wir mit Oliver die richtige Verstärkung gefunden haben."

Die benötigt der Erstligist aus der Schweiz auch, schließlich ist der GCZ derzeit nur Tabellenneunter in der Credit Suisse Super League und hinkt damit den eigenen Zielen weit hinterher.