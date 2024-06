Kauft RB Sesko die Ausstiegsklausel ab?

Benjamin Sesko hat in Leipzig überzeugt und fühlt sich in Sachsen auch wohl. Doch der 21-jährige Slowene steht bei der EM im Schaufenster - und er hat auch eine Ausstiegsklausel, die bei 65 Millionen Euro liegen soll. Bis zum 30. Juni kann diese gezogen werden, aber RB will ihn unbedingt halten. Ein Modell könnte sein, den bis 2026 laufenden Vertrag finanziell anzupassen, zu verlängern und die Klausel "abzukaufen".