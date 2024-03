Kauft Juventus Salifou von Bremen? "Wir haben noch nichts gehört"

Der erst 20-jährige Mittelfeldmann Dikeni Salifou ist seit September 2023 von Werder Bremen an Juventus Next Gen ausgeliehen - und hat sich dort in der dritten italienischen Liga stabilisiert. Neben 25 Serie-C-Partien hat der in München geborene Deutsch-Togolese (2022 aus Augsburg gekommen) zudem jüngst sein Länderspieldebüt für Togo feiern dürfen. Das alles werde aus Sicht von Clemens Fritz, ab Sommer neuer Geschäftsführer Fußball an der Weser, "natürlich registriert. Er hat es sehr gut gemacht." Fritz schränkte aber ein: "Es ist schon auch so, dass es für Juventus Turin eine Möglichkeit gibt, ihn aus dem Vertrag rauszukaufen. Wir haben aber bis jetzt noch nichts gehört."