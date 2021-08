Kauft der Meister noch ein? "Der FC Bayern ist immer für was gut"

Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern, hat sich unmittelbar vor dem Supercup zum Kader der Münchner und etwaigen Verstärkungen geäußert. Richtig viel verraten hat der 44-Jährige dabei nicht.

Landen bald noch neue Spieler in München? FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat sich dazu geäußert. imago images/Kirchner-Media

Eine gute Nachricht in Sachen Personal gab es schon vor dem Supercup-Duell in Dortmund: Corentin Tolisso ist zurück im Bayern-Kader. Der 27-jährige Franzose gehörte erstmals nach seinem Corona-Ausfall zum Kader von Trainer Julian Nagelsmann, der sich darüber hinaus dieses Mal für Flügelspieler Kingsley Coman und gegen Leroy Sané (Bank) entschied.



Im Vorfeld des ersten Finals in dieser Saison wurde erneut aufgeworfen, dass Nagelsmann bis dato noch kein Spiel mit dem deutschen Meister gewinnen konnte - zuletzt reichte es beim Bundesliga-Start in Gladbach nur zu einem 1:1. "Das war kein perfekter Fußball", hatte auch Weltfußballer Robert Lewandowski eingestehen müssen.



"Wir werden sehen, ob noch was passiert"

Dass es aber so kurz nach Saisonstart noch keinen "perfekten Fußball" des Meisters geben könne, sei laut Hasan Salihamidzic auch klar. Der Sportvorstand des FCB stellte bei "Sat.1" klar: "Wir sind erst seit kurzem im Training, das fehlt uns natürlich ein bisschen."

Automatismen oder die Integration von Neuen wie Dayot Upamecano sei deswegen noch nicht perfekt. Und speziell über das erste Ligaspiel bei der Gladbacher Borussia fügte Salihamidzic noch an: "Hinzu kam dann auch noch, dass das Spiel am Freitag etwas wild war. Nichtsdestotrotz haben wir zwischenzeitlich genug Chancen gehabt, um zwei, drei Tore mehr schießen zu können." Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass die Fohlen spät selbst noch Möglichkeiten hatten, zweimal Elfmeter forderten und ein 1:1 am Ende des Tages das gerechte Resultat war.



Ob sich der FC Bayern bis Transferschluss trotz vorhandener Qualität im Kader noch nach weiteren Verstärkungen umsieht? Oder ob der Leipziger Marcel Sabitzer ein ernstes Thema wird? Salihamidzics Antwort: "Ich verstehe, dass in den Medien über Namen spekuliert wird. Ich werde mich dazu nicht äußern, zumal der Spieler bei RB Leipzig unter Vertrag steht. Wir beobachten aber den Markt, der FC Bayern ist immer für ein bisschen was gut. Und wir werden sehen, ob noch was passiert."