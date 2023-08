Kaufoption inklusive: Silva verlässt RB gen San Sebastian

Was der kicker bereits am Montag angekündigt hatte, wurde am Mittwochvormittag offiziell: RB Leipzig verleiht Angreifer André Silva (27) für eine Saison nach Spanien.

Überraschend kommt der Deal nicht mehr, am Mittwochvormittag ging er aber endgültig über die Bühne. André Silva wechselt für eine Saison auf Leihbasis zu Real Sociedad. Sport-Geschäftsführer Max Eberl bekommt damit einen Top-Verdiener von der Gehaltsliste. Der Portugiese soll auf der iberischen Halbinsel Spielpraxis und Selbstvertrauen sammeln, darf sogar auf Champions-League-Einsätze beim Vorjahresvierten von La Liga hoffen.

Was die Leipziger allerdings nicht erwähnen - sondern nur der Traditionsklub aus dem Baskenland: San Sebastian hält eine Kaufoption für Silva, der bei RB noch einen Vertrag bis 30. Juni 2026 besitzt. Mit einem aufwendigen Video präsentiert Real Sociedad seinen neuen Torjäger, der unmittelbar nach dem letzten Bundesliga-Spieltag im Training einen Muskelbündelriss im Oberschenkel erlitt.

Vorbild Sörloth?

Silva ist nicht der erste Leipziger Stürmer, den sich Real Sociedad angelt: Alexander Sörloth war in den Saisons 2021/22 und 2022/23 an die Basken verliehen. Nach vier Toren (bei 33 Einsätzen) im ersten Jahr trumpfte er in der vergangenen Spielzeit mit 15 Scorerpunken (zwölf Tore, drei Assists) derart auf, dass sich in diesem Sommer der FC Villarreal die Dienste des 49-maligen norwegischen Nationalspielers (16 Treffer) sicherte. Für geschätzte zehn Millionen Euro wechselte Sörloth fix zum spanischen Europa-League-Starter.

Auf einen ähnlichen Karriere-Push wird Silva auch hoffen. Der im Sommer 2021 für festgeschriebene 23 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt verpflichtete Stürmer konnte die hohen Erwartungen in Leipzig eigentlich nur in der ersten Saison mit 16 Scorerpunkten (elf Tore, fünf Assists) in 33 Bundesligaspielen erfüllen.

In der vergangenen Spielzeit kam Silva noch auf 31 Bundesliga-Einsätze (vier Tore, sieben Assists), wurde dabei elfmal ein- und 14-mal ausgewechselt. In den letzten acht Ligaspielen berief ihn Trainer Marco Rose nur noch einmal in die Startelf.