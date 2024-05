Kaufoption gezogen: Stergiou bleibt beim VfB

Leonidas Stergiou ist beim VfB Stuttgart in den letzten Wochen richtig durchgestartet. Deswegen verwundert es auch nicht, dass die Schwaben jetzt die Kaufoption für den Schweizer gezogen haben.

Im Sommer hatte der VfB Stergiou für 100.000 Euro ausgeliehen und sich dabei eine Kaufoption gesichert. Diese wird nun von den Schwaben aktiviert, was dem Schweizer Erstligisten FC St. Gallen rund zwei Millionen Euro Ablöse beschert. Am Neckar hat er einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

"Leo war immer da, wenn er gebraucht wurde"

"Leo hat den Sprung in die Bundesliga sehr gut gemeistert und seinen Wert für die Mannschaft mehrfach unter Beweis gestellt. Seine fußballerischen Fähigkeiten haben uns ebenso überzeugt wie seine absolut professionelle Einstellung", wird Sportdirektor Fabian Wohlgemuth vom Klub zitiert. "Leo war immer da, wenn er gebraucht wurde und hat auch in Phasen der Saison, in denen er wenig zum Einsatz kam, hart und konsequent an seiner Entwicklung gearbeitet."

Der Verteidiger hat sich nach schwerem Start in Stuttgart in den vergangenen Wochen auf der rechten Abwehrseite etablieren können. Zunächst hatten Pascal Stenzel und Josha Vagnoman hier die Nase vorn. Doch nachdem sich Vagnoman verletzt abmelden musste, stand Stergiou zuletzt fünfmal in Folge in der Startformation und wusste dabei zu gefallen (kicker-Notenschnitt: 3,14).

Insgesamt kommt er mittlerweile auf 15 Einsätze. Seine Torpremiere feierte er ausgerechnet am 32. Spieltag gegen den FC Bayern München und leitete damit den 3:1-Sieg ein. In der Schweiz war der 22-Jährige ein Frühstarter und debütierte in der höchsten Spielklasse bereits als 16-Jähriger im Februar 2019.

Stergiou hebt die Arbeit von Hoeneß heraus

"Es war ein lehrreiches Jahr für mich. Am Anfang habe ich etwas gebraucht, bin aber in ein hervorragendes Team gekommen. Für mich ging es darum, viel zu lernen und da zu sein, wenn ich gebraucht wurde", sagt Stergiou zur Verlängerung und lobte die Arbeit von Sebastian Hoeneß und seinem Team explizit. "Ein Lob gilt auch dem Trainerteam und dem gesamten Staff."