Kaufmann überzeugt in "neuer Rolle" - und verlängert in Braunschweig

Eintracht Braunschweig hat am Donnerstag den Vertrag von Leistungsträger Fabio Kaufmann bis Sommer 2025 verlängert. Dieser enthält sogar eine Option.

In Braunschweig auch in neuer Rolle überzeugend: Fabio Kaufmann. imago images

Seit Donnerstag ist es offiziell: Fabio Kaufmann wird in seine vierte Saison bei Eintracht Braunschweig gehen. Der BTSV hat sich mit dem 31-Jährigen auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags geeinigt. Das neue Arbeitspapier läuft bei zum 30. Juni 2025 - und beinhaltet nach Vereinsangaben "eine Verlängerungsoption".

"Fabio Kaufmann hat einen großen Anteil an der positiven Entwicklung der vergangenen Monate und an dem wichtigen Klassenerhalt", wird Sportdirektor Benjamin Kessel zitiert: "Unter Daniel Scherning hat er die neue Rolle des Achters sehr gut angenommen und mit seiner Dynamik und dem Zug zum Tor eine wichtige Komponente auf dieser Position in unser Spiel gebracht."

In der vergangenen Saison kam Kaufmann 32-mal in der 2. Bundesliga zum Einsatz, erzielte dabei sechs Tore und legte ein weiteres auf (kicker-Notenschnitt 3,83). "Dazu ist Fabio ein sehr kommunikativer und ehrgeiziger Typ, der seine Stärken nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz hat, sodass wir uns freuen, mit ihm zu verlängern", lobt Kessel.

"Entwicklung noch lange nicht am Ende"

Kaufmann spielt bereits zum zweiten Mal für die Eintracht. Nach seiner Debütsaison 2020/21 war der gebürtige Aalener zum Karlsruher SC weitergezogen, ehe er im Sommer 2022 zu den Löwen zurückkehrte. Mit den Blau-Gelben schaffte er in den darauffolgenden beiden Spielzeiten jeweils den Klassenerhalt. In seiner Vita stehen insgesamt 167 Zweitliga-Partien, in denen ihm 16 Treffer gelangen. Dazu kommen zwölf Einsätze im DFB-Pokal (zwei Tore) und 120 in der 3. Liga (19 Treffer).

"Der Klassenerhalt ist geschafft, aber die Entwicklung von uns als Mannschaft und vom gesamten Verein ist noch lange nicht am Ende", ist Kaufmann überzeugt: "Ich freue mich riesig, weiterhin den roten Löwen auf der Brust zu tragen und gemeinsam mit den Fans im nächsten Jahr wieder anzugreifen."

Für die kommende Saison haben die Braunschweiger auf dem Transfermarkt ordentlich vorgelegt - und bereits sieben Sommerneuzugänge verpflichtet.