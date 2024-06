Kaufmann kennt den Neuen aus Basel: Osnabrück holt Linksverteidiger Conus

Nach Lion Semic und Arday Ercan hat der VfL Osnabrück den dritten Sommer-Neuzugang präsentiert. Ein Schweizer Linksverteidiger verstärkt die Lila-Weißen.

Am Montagmittag präsentiert der VfL in Bastien Conus den nächsten Neuzugang für die Saison 2024/25. Der 26-jährige Linksverteidiger kommt vom FC Aarau aus der Schweiz und damit aus der dortigen 2. Liga an die Bremer Brücke. Conus bestritt in der abgeschlossenen Spielzeit 30 Partien in der Challenge League und steuerte dabei sieben Torvorlagen bei.

Philipp Kaufmann, seit März Geschäftsführer Sport beim VfL, sagte über den beim FC Basel ausgebildeten Neuzugang: "Dass ich Bastien Conus bereits seit vielen Jahren kenne und deshalb sehr genau beobachtet habe, hilft natürlich bei der Einschätzung seiner Qualitäten und seinen zukünftigen Wert für den VfL." Auch Kaufmann hat ein Basler Kapitel in seiner Vita stehen, war von 2019 bis 2023 als Sportkoordinator, Kaderplaner und Technischer Direktor für die Profis am Rheinknie zuständig.

Der mehrmalige Schweizer U-Nationalspieler Conus hat im Seniorenbereich die Stationen FC Chiasso und zuletzt Aarau stehen, wo er seit 2021 unter Vertrag stand. Insgesamt kommt er auf 135 Zweitligaspiele im Land der Eidgenossen.

Technisch starker Verteidiger mit Offensivdrang

Osnabrück erhofft sich durch den Spieler ein Plus an Qualität im Kader, weil dieser "mit seiner offensiven Ausrichtung, seinen technischen Fähigkeiten und seiner stabilen Defensivarbeit auf der linken Abwehrseite helfen wird", so Kaufmann.

Der laufstarke Linksverteidiger mit dem Drang nach vorne schlägt erstmals in seiner Laufbahn ein Kapitel im Ausland auf. "Der deutsche Fußball hat in der Schweiz einen hohen Stellenwert, deshalb verfolgen wir ihn dort sehr genau. Dass ich jetzt die Möglichkeit habe, zum VfL zu wechseln und mich hier in einem neuen Land, einer neuen Liga und einer neuen Mannschaft zu beweisen, das ist eine Herausforderung, die ich unbedingt annehmen wollte", sagte Conus bei seiner Vorstellung.

Er ist nach Lion Semic von Borussia Dortmund II und Arday Ercan vom Wuppertaler SV der dritte Neuzugang im Kader der Niedersachsen, die im Sommer einen Neuanfang in der 3. Liga nehmen müssen.