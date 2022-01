Kauf und Rückleihe: Undav zieht es in die Premier League

Deniz Undav wechselt in die Premier League: Brighton & Hove Albion gab am Montagabend die Verpflichtung des ehemaligen Meppeners bekannt.

Die restliche Spielzeit wird der bullige Mittelstürmer jedoch weiterhin bei Royale Union Saint Gilloise verbringen, ehe er sich dann im Sommer den Südengländern anschließt und in der Premier League auf Torejagd geht. In Brighton unterzeichnet Undav einen Vertrag bis 2026.

Leistungsträger beim Überraschungsteam

Beim belgischen Überraschungsaufsteiger, der die Tabelle der Jupiler Pro League anführt, war der 25-Jährige in dieser Saison der bisher alles überragende Mann. Satte 18 Tore und zehn Vorlagen gelangen ihm in 25 Partien - was ihn zu einem der treffsichersten Stürmer Europas macht. Bereits in der vergangenen Spielzeit hatte Undav mit 17 Toren und fünf Assists maßgeblichen Anteil am Aufstieg des Klubs vor den Toren Brüssels.

In Deutschland war der aus Achim bei Bremen stammende Stürmer zwischen 2018 und 2020 beim SV Meppen am Ball und erzielte in 69 Drittliga-Spielen 23 Tore (15 Vorlagen). Zuvor stand er bei Eintracht Braunschweig II und beim TSV Havelse (insgesamt 85 Regionalliga-Einsätze) unter Vertrag.