Kauczinskis Erfolgsrezept: "Auf unsere Stärken besinnen"

Vor dem Spitzenspiel im Aufstiegsrennen in Dresden fordert Wiesbaden-Coach Markus Kauczinski die Besinnung auf die eigenen Stärken. Vor der Kulisse im Rudolf-Harbig-Stadion hat er Respekt.

Am vergangenen Samstag verpasste der SV Wehen Wiesbaden einen großen Schritt Richtung Aufstieg. Gegen Tabellenschlusslicht Meppen verloren die Hessen (1:2) und konnten somit das Remis von Verfolger Dynamo Dresden bei Freiburg II (1:1) nicht nutzen. Dadurch kann der Tabellenvierten aus Sachsen nun im direkten Duell (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) am SVWW vorbei auf den zweiten direkten Aufstiegsplatz springen.

Wie im gesamten Saisonendspurt muss Wiesbaden laut Trainer Markus Kauczinski auch in der wichtigen Partie im Rudolf-Harbig-Stadion vor rund 30.0000 Zuschauern - die mit Abstand größte Kulisse in dieser Saison - die Nerven bewahren. "Die Atmosphäre wird speziell sein. Wir haben allerdings einige erfahrene Spieler in unseren Reihen, die solche Situationen schon erlebt haben und mit den Jüngeren haben wir darüber gesprochen, dass sie sich auf ihre Aufgaben fokussieren müssen", so der Coach.

Am Ende wird vielleicht ein Punkt, oder auch nur das Torverhältnis entscheidend sein. Markus Kauczinski

Generell sieht der 53-Jährige das Spiel gegen seinen Ex-Verein (von Ende 2019 bis April 2021 bei der SGD im Amt) auch nicht als eine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen, sondern glaubt an Spannung bis zum letzten Spieltag: "Es wird bis zum letzten Spieltag ein enger Wettlauf werden, so wie es bereits in den vergangenen Spielzeiten war. Am Ende wird vielleicht ein Punkt, oder auch nur das Torverhältnis entscheidend sein."

Anders als im Vorjahr sind diesmal die Rot-Schwarzen mittendrin, was auch ein Ziel vor der Saison war. Den Schlüssel für einen erfolgreichen Endspurt formulierte Kauczinski gleich mit. Auch wenn der Druck spürbar ansteige, müsse sein Team die "restlichen Partien fokussiert sowie mutig angehen und sich auf die Stärken besinnen".

Schon 18 verschiedene Wiesbadener Torschützen

Ein Trumpf der Wiesbadener in dieser Saison ist die Breite im Kader. Sinnbildlich dafür stehen die zahllosen unterschiedlichen Torschützen. So trafen schon 18 verschiedene Akteure - nur der MSV Duisburg weist mit 19 unterschiedlichen Torschützen mehr auf. Schlusslicht in dieser Statistik ist übrigens Dresden (10).

Lediglich Sebastian Mrowca hat als einzige Stammkraft bei 26 Einsätzen noch keinen Treffer erzielt. Das wird sich in Dresden wohl auch nicht ändern, da ihn Brooklyn Ezeh nach abgesessener Gelbsperre auf der linken Seite vermutlich ersetzen wird. Ob auch Florian Carstens nach Hüftproblemen zurückkehrt, ist noch fraglich.

Fest steht dafür hingegen, dass die Hessen mit einem Sieg den Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz bei dann noch drei ausstehenden Spielen auf mindestens vier Zähler ausbauen würden - damit würde die Niederlage gegen Meppen wohl auch schnell vergessen sein.