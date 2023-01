Kauczinski: "Wir werden uns nicht täuschen lassen"

Der SV Wehen Wiesbaden ist stark ins neue Jahr gestartet. Nun gilt es, in Dortmund die Form zu bestätigen. Trainer Markus Kauczinski warnt vor dem kriselnden BVB II.

Will den Ball vor dem Spiel in Dortmund flach halten: Markus Kauczinski. IMAGO/Rene Schulz

1:0 gegen den souveränen Spitzenreiter Elversberg, 3:2 in Halle - das Jahr 2023 hat für den SVWW glänzend angefangen. Geht es in Dortmund am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) nun so weiter? Markus Kauczinski sieht zumindest keinen Selbstläufer, wie für ihn die Partie in Halle vor Augen geführt hat, als sein Team gegen einen Abstiegskandidaten fast noch ein 3:0 hergegeben hat. In der 3. Liga könne schließlich "jeder jeden schlagen".

"Wir müssen auch bei einer deutlichen Führung konzentriert bleiben und dürfen den Gegner nicht zu Chancen kommen lassen", macht der SVWW-Coach deutlich. Im Signal-Iduna-Park, wo der BVB II die Hessen empfängt, soll dies nicht mehr passieren. Das Trainerteam hat "die Partie entsprechend aufgearbeitet und unsere Schlüsse der Mannschaft mitgegeben".

Die muss ohne Gino Fechner (Gelbsperre) den derzeitigen zweiten Rang verteidigen. Eine Platzierung, die Kauczinski ein gutes Gefühl gibt. "Es freut uns, dass wir zu einigen Mannschaften im Mittelfeld schon ein kleines Poster aufbauen konnten." Überbewerten will der Trainer dies aber nicht, und stellt klar, dass den SVWW "Woche für Woche harte Aufgaben erwarten". Und: "Es gibt noch einige Mannschaften, die mit einer Serie wieder oben angreifen können."

Und er warnt vor Dortmund, auch wenn der BVB II zuletzt fünfmal hintereinander ohne Punkte blieb und die Rot-Schwarzen 13 Zähler aus den letzten fünf Spielen holten. "Die Reserve von Borussia Dortmund ist eine klassische zweite Mannschaft. Sie haben viele technisch starke Spieler in ihren Reihen, die auch mal ein Spiel alleine entscheiden können", so Kauczinski. "Wir werden uns von ihrer aktuellen Platzierung nicht täuschen lassen." Der 52-Jährige sieht sein Team in Dortmund "voll gefordert" und erwartet, dass "wir an unser Limit gehen müssen".