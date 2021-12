Kauczinski: "Wir müssen anders auftreten"

Drei Pflichtspiele, null Tore und das Aus im Landespokal: Seine ersten Wochen beim SV Wehen Wiesbaden hat sich Markus Kauczinski anders vorgestellt. An diesem Montag trifft der 51-Jährige mit seinem Team auf Waldhof Mannheim - eine Partie mit wegweisendem Charakter.

Gelingt an diesem Montag der erste Sieg? Im vierten Spiel trifft Markus Kauczinski mit Wehen Wiesbaden auf Waldhof Mannheim. imago images

Anfang November sah es noch besser aus. Gegen Zwickau musste sich Wiesbaden zwar mit einem 2:2 anfreunden, doch der Rückstand auf den Relegationsplatz betrug auch nach den 90 Minuten gegen den FSV lediglich zwei Punkte.

An jenem Sonntag vor vier Wochen saßen Mike Krannich und Nils Döring auf der Trainerbank, bei den drei darauffolgenden Pflichtspielen nahm da Markus Kauczinski Platz. Seine Resultate: 0:1 im Landespokal gegen den Oberligisten Friedberg, 0:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern und 0:0 gegen den SC Verl.

Mittlerweile sind es sieben Punkte, die den SVWW von Rang drei trennen. Ist es also schon jetzt Zeit, das Ziel, um den Aufstieg mitzuspielen, zu korrigieren?

Kauczinski hält die Unzufriedenheit für "verständlich"

Kauczinski bremst. "Eine gewisse Unzufriedenheit ist verständlich", sagt der 51-Jährige in einem Interview mit dem DFB. Aber: "Nach zwei Ligaspielen ist es noch zu früh, da eine Einschätzung abzugeben. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass man in der 3. Liga durch eine Serie schnell wieder Anschluss finden kann und dass dann vieles möglich ist. Klar ist aber auch: Um an diesen Punkt zu kommen, werden wir anders auftreten müssen."

Die Botschaft ist also klar: Wiesbaden muss sich steigern. "Das Team hat Herz gezeigt, jetzt geht es darum, noch besseren Fußball zu spielen", erklärt Kauczinski, der mit seiner Mannschaft an diesem Montag auf Waldhof Mannheim trifft, jene Mannschaft, die auf Platz drei steht. Es ist also ein richtungsweisendes Spiel, dem der SVWW entgegensieht. Ein Sieg, und die Hessen wären prompt wieder im Rennen um die besten Plätze. Eine Niederlage aber, und es bräuchte schon eine Serie, um sich noch einmal zurückzumelden.