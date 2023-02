Kauczinski: "Wir haben heute nicht stattgefunden"

Das Drittliga-Verfolgerduell in Osnabrück hatte mit dem VfL einen klaren und verdienten Sieger. Wiesbadens Coach Kauczinski ging mit seinem Team hernach hart ins Gericht.

Klare Sache an der Bremer Brücke: Der VfL gibt dem SVWW das Nachsehen. Getty Images for DFB

Am Ende stand ein deutliches und schmerzhaftes 1:4 aus Sicht des SV Wehen Wiesbaden auf der Anzeigentafel an der Bremer Brücke. Eine deutliche Niederlage, und die zweite am Stück für den Aufstiegsanwärter aus der hessischen Landeshauptstadt. Trainer Markus Kauczinski, der sich in der Schlussphase wegen Reklamierens noch die Gelbe Karte eingehandelt hatte, machte aus seiner Enttäuschung kurz nach Schlusspfiff keinen Hehl.

"Wir haben heute gar nicht stattgefunden", sagte der Coach bei "MagentaSport". "Wir waren defensiv unglaublich anfällig, Osnabrück hat verdient gewonnen." Zum ersten Mal in dieser Saison hatte Kauczinski an der Grundeinstellung seiner Mannschaft etwas auszusetzen: "Heute haben einfach vier, fünf, sechs Spieler gar nicht stattgefunden, hatten nicht die Energie, um sich bei dieser Stimmung zu wehren."

Ein besseres Zweikampfverhalten, eine bessere Körpersprache sei bei den kommenden Aufgaben bitter nötig, führte er weiter aus und nahm sein Team in die Pflicht.

Schweinsteiger und die positive Energie

Ganz anders die Osnabrücker, die von ihren Fans gefeiert wurden. Tobias Schweinsteiger fand sein Coaching im Vergleich zum 2:3 gegen Bayreuth "besser". "Siege sind immer wichtig, das ist das A und O", sagte der VfL-Trainer, der mit seiner Mannschaft vorübergehend auf Platz vier kletterte.

Gegen die Oberfranken hatte Schweinsteiger die Niederlage noch auf seine Kappe genommen. Vor dem Spiel gegen den SVWW hatte er seiner Mannschaft "viele gute Szenen gezeigt", die daraus dann "positive Energie" zog und alle Vorgaben gegen einen "sehr, sehr guten Gegner" schließlich sehr gut umgesetzt habe.

"Nächste Woche in Saarbrücken müssen wir genauso gut Fußball spielen wie heute", blickte der Ex-Profi auf die kommende Aufgabe der Lila-Weißen bereits mahnend voraus - ein weiteres Verfolgerduell für den VfL steht also an.