Kauczinski will "das Fußballerische" im Abstiegskampf nicht vernachlässigen

Gegen Fortuna Düsseldorf war Wiesbaden früh auf der Verliererstraße. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz ist deshalb dahin. Vor dem Kellerduell in Kaiserslautern gibt es beim Aufsteiger aber keine Trainer-Diskussion.

Nach drei Niederlagen in Serie ist der SV Wehen Wiesbaden wieder voll im Abstiegskampf angekommen. Das einstige Drei-Punkte-Polster vor dem Relegationsplatz ist aufgebraucht, fünf Spieltage vor Schluss ist der Aufsteiger als 14. punktgleich mit dem 15. Braunschweig und dem 16. Rostock.

Gegen Fortuna Düsseldorf lief am Samstag das Spiel schon früh in die falsche Richtung - eigentlich war es bereits sogar nach etwas mehr als einer halben Stunde entschieden. In der 13. Minute traf Shinta Appelkamp mit dem ersten Torschuss der Partie für die Gäste zum 1:0, in der 35. sah Hyun-Ju Lee für sein Einsteigen gegen Yannick Engelhardt glatt Rot. Dabei hatte der SVWW bis dahin gar kein schlechtes Spiel gemacht - das sah auch Trainer Markus Kauczinski so.

Gute Anfangsphase mit einem Aber

"Wir haben einen spielerischen Ansatz gewählt und gut begonnen", blickte der Coach auf das Spiel zurück. Allerdings war auch "die ein oder andere Situation dabei, in denen sich unsere beweglichen Leute hätten aufdrehen können, um noch mehr Druck zu erzeugen und gefährlicher zu werden". Während sein Team schlicht zu ungefährlich war, nutzten die Gäste "eine Unaufmerksamkeit eiskalt aus", bemängelte Kauczinski.

Noch mehr zu knabbern hatte er am Platzverweis, den er als "zu hart" empfand. Weil er das auch schon während der Partie kundtat, wurde er von Schiedsrichter Timo Gerach verwarnt. An der harten, aber vertretbaren Entscheidung änderte der Protest als auch eine VAR-Überprüfung nichts.

Kauczinski macht seinen "Jungs keinen Vorwurf"

In Unterzahl entwickelte sein Team noch weniger Durchschlagskraft nach vorne, das 0:2 durch Isak Bergmann Johannesson war der endgültige Knockout in Minute 64. Dem spielerischen Ansatz will Kauczinski auch weiterhin treu bleiben, beim Thema Durchschlagskraft sowie Druckerzeugung in der Offensive aber ansetzen: "Da es nicht nur über den Kampf, sondern auch über das Fußballerische gehen muss." Die Einstellung seiner Mannschaft honorierte der Trainer: "Wir haben alles gegeben, deswegen mache ich den Jungs auch keinen Vorwurf."

Unter dem Strich stand aber trotzdem die dritte Niederlage in Serie. Weil am 30. Spieltag in Kaiserslautern (aktuell 17., zwei Punkte hinter Wiesbaden) ein ganz wichtiges Spiel ansteht, steigt der Druck auf die Mannschaft. Und auch auf den Trainer? Nein, denn eine Trainer-Diskussion gibt es nicht, betonte SVWW-Geschäftsführer Nico Schäfer. Präsident Markus Hankammer unterstrich die Aussagen: "Ich erkenne nicht, dass der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht, oder die Spieler nicht alles geben."