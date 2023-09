Kauczinski vor Leipzig: "Wir können jedem wehtun …"

Als krasser Außenseiter geht Zweitligist SV Wehen Wiesbaden ins Pokalduell mit Leipzig. Der Trainer des Underdogs wittert dennoch eine Chance.

Mit Blick aufs jüngste 0:2 gegen Elversberg attestieren sich die Beteiligten beim SV Wehen Wiesbaden selbst die bislang schlechteste Saisonleistung. "Zum ersten Mal waren wir nicht so auf dem Platz, wie wir uns das vorstellen", bestätigte Trainer Markus Kauczinski am Montag. "Das mussten wir erstmal verarbeiten."

Der Vorfreude aufs DFB-Pokalspiel gegen Titelverteidiger RB Leipzig am Mittwochabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) tue dies aber keinen Abbruch, versichert der Fußballlehrer. Ganz im Gegenteil, so Kauczinski: "Wir sind froh, dass es sofort weitergeht, in einer tollen Atmosphäre unter Flutlicht, gegen ein absolutes Spitzenteam. Das wird für uns etwas Besonderes."

Die Geschichte hat gezeigt, dass es immer mal wieder dieses eine Spiel gibt. Markus Kauczinski

Der Heimbereich in der BRITA-Arena ist bereits ausverkauft, insgesamt werden 12.100 Besucher erwartet - untrügliches Anzeichen für ein echtes Fußball-Highlight in der hessischen Landeshauptstadt. Dabei "sind die Rollen natürlich klar verteilt", wie auch Kauczinski weiß. "Gegen RB mit seinen extremen Qualitäten sind wir ein kleines Licht."

Zugleich stellt der Coach heraus: "Die Geschichte hat gezeigt, dass es immer mal wieder dieses eine Spiel gibt. Ich weiß, dass wir an guten Tagen jedem wehtun können. Diese kleine Chance, die es vielleicht gibt, wollen wir nutzen. Dafür müssen wir hartnäckig sein, jederzeit im Spiel drinbleiben - und effizient sein." Also so ziemlich alles besser machen als vier Tage zuvor gegen die SVE.

Dass die untypische Minusleistung in der Liga bereits von der Konzentration aufs Pokalduell mit verursacht wurde, hält Kauczinski nach eigener Aussage für unwahrscheinlich: "Wir wissen schon, wo wir stehen in der Liga. Es ist ein Kampf ums Überleben, um jeden Punkt. Das lebe ich so vor, von daher glaube ich das nicht."

Kauczinski: "Die Last liegt bei Leipzig"

Gegen den haushohen Favoriten herrschen nun ohnehin andere Voraussetzungen: "Die Last liegt erstmal bei Leipzig. Für uns gibt es keinen Grund, uns zu verstecken oder einzuigeln." Taktisch, kündigt Kauczinski an, werde "alles vorkommen. Wir werden auch mal hoch attackieren. Uns nur zu verbarrikadieren und das Glück in der Defensive zu suchen - dafür ist Leipzig zu stark. Vielleicht finden wir einen Weg, der Leipzig wehtun kann." Dann würde das "kleine Licht" SV Wehen Wiesbaden zumindest für einen Abend sogar Fußball-Deutschlands hellster Stern.