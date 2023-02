Kauczinski vor Duell in Bayreuth: Warum der Rasen keine Ausrede ist

Top-Verfolger SV Wehen Wiesbaden ist am Sonntag in Bayreuth zu Gast. Trainer Markus Kauczinski erwartet schwere Platzbedingungen - doch die dürften keine Rechtfertigung sein.

Neben einer Vorbereitung auf den kommenden Gegner Bayreuth stand bei Drittligist Wehen Wiesbaden in dieser Woche vor allem auch eines auf dem Programm: Erholung. "Da wir wissen, dass auch bald englische Wochen kommen, und die Schlagzahl einfach hoch sein wird, haben wir ein bisschen Tempo rausgenommen", erklärte Markus Kauczinski gegenüber den Vereinsmikrofonen.

Zudem hätten die Platzverhältnisse die Vorbereitungen der Mannschaft erschwert. "Im Moment ist es kalt. Das heißt, wir haben auch immer schauen müssen, wie die Bodenbeschaffenheit ist. Aber ich glaube, wir haben das Beste aus den Minustemperaturen gemacht", bewertete der 52-Jährige die zurückliegenden Einheiten.

In Bayreuth sei es im Übrigen genauso eisig. Und: "Dort gibt es keine Rasenheizung. Wir sind darauf eingestellt, dass es ein schwieriger Untergrund ist. Unser Vorteil ist, dass wir das hier auch haben. Unser Trainingsboden ist auch gefroren. Von daher werden wir uns darüber schonmal gar nicht beschweren", bekräftigte Kauczinski, dass der Rasen gewiss nichts als Ausrede herhalten würde. Die Oberfranken besitzen im Übrigen zwar seit dem vergangenen Jahr eine Rasenheizung, jedoch funktioniert diese nicht.

Kauczinski warnt vor Blick auf die Tabelle

Unabhängig vom Untergrund sei Bayreuth gerade zuhause gefährlich. Kauczinski sieht im Aufsteiger "eine Mannschaft, die Mannschaften, die über ihnen in der Tabelle stehen, geschlagen haben. Daher sind wir gewarnt. Von der Tabelle darf man sich nicht blenden lassen."

Bei einem Blick auf das Sportliche rückte der Fußballlehrer der Hessen insbesondere und nahezu gebetsmühlenartig seine Offensive in den Vordergrund. Die hatte zuletzt beim 1:1 gegen Viktoria Köln lediglich noch eine Niederlage abgewendet, mehr aber nicht. Nach drei Siegen in Serie holte der SVWW gegen die Domstädter erstmals wieder nur einen Punkt.

Wir wollen unser Spiel nach vorne wieder konsequenter durchziehen, die Räume finden, besser nachschieben und einfach auch zielstrebiger sein. Markus Kauczinski

"Natürlich wünscht man sich mehr. Wir haben gerade im Spiel nach vorne unsere Möglichkeiten nicht so ausgeschöpft, wie wir das können. Wir sind sonst im Spiel viel gefährlicher", tadelte Kauczinski seine Offensiv-Abteilung und richtete den Fokus gleich wieder auf Bayreuth."Das war auch Thema in dieser Woche. Wir wollen unser Spiel nach vorne wieder konsequenter durchziehen, die Räume finden, besser nachschieben und einfach auch zielstrebiger sein."

Der Coach wollte indes nicht ausschließen, dass das Trainerteam durchaus auch mal eine System-Umstellung in Betracht zieht, um offensiv wieder gefährlicher zu werden. Und auch das Personal sei nicht in Stein gemeißelt. "Ich habe da natürlich ein Auge darauf." Gerade für Akteure, die zuletzt "nicht so performed" hätten, könnte es in Bayreuth oder in der anschließenden Partien etwa eine Pause geben.

Verzichten muss Wiesbaden in jedem Fall noch auf die Langzeitverletzten Dominik Bauer (Knieprobleme), Dennis Kempe (Wadenprobleme) und Florian Stritzel (Schultereckgelenksprengung). Hinter einem möglichen Einsatz von John Iredale (muskuläre Probleme) gegen Bayreuth steht noch ein Fragezeichen. Der Angreifer sei auf dem Sprung. "Das letzte Training wird entscheiden, ob er in den Kader rutscht", so Kauczinski.