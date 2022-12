Kauczinski verlängert bei Wehen Wiesbaden

Drittligist SV Wehen Wiesbaden und Trainer Markus Kauczinski haben sich auf eine vorzeitige Verlängerung der Zusammenarbeit geeinigt.

Schnelle Einigkeit hätte bestanden zwischen den beiden Parteien, ließ Nico Schäfer auf der vereinseigenen Website wissen. Dies sei auch ein Verdienst von Kauczinski, "durch die von Markus vorgelebte Identifikation mit seiner Aufgabe beim SVWW", adelte der Sprecher der Geschäftsführung den Trainer.

Kauczinski: "Es geht in die richtige Richtung"

Kauczinski, der beim SVWW seit November 2021 an der Seitenlinie steht und nunmehr bis 2025 unter Vertrag ist, dankte den Verantwortlichen für das entgegengebrachte Vertrauen und betonte, wie wohl er sich bei den Hessen fühle. "Die sportliche Entwicklung des Vereins geht in die richtige Richtung und die Zusammenarbeit mit der Mannschaft sowie dem Trainer- und Funktionsteam macht mir wirklich viel Spaß", wird der 52-Jährige, der mit seinem Team nach 17 Spieltagen als Tabellendritter in die Winterpause gegangen ist, zitiert.

Paul Fernie ist voll des Lobes für Kauczinski: "Die sportlichen Leistungen und die Art und Weise, wie unsere Mannschaft Fußball spielt, spricht absolut für die Arbeit von ihm und seinem Team und hat unsere Erwartungen vollumfänglich erfüllt", sagte der Sportliche Leiter. "Mit der Verlängerung sorgen wir für die uns wichtige Kontinuität im Verein und möchten den eingeschlagenen Weg mit ihm fortführen."