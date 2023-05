Kauczinski: "Uns hat kaum einer auf der Rechnung gehabt"

Der SV Wehen Wiesbaden muss am 37. Spieltag der 3. Liga zur SV Elversberg. Bei der "Mannschaft der Saison" freut sich Markus Kauczinski auf ein Spiel, "das eine Bedeutung hat" und die Unterstützung der mitreisenden Fans.

Zwei Spieltage vor Schluss kommt es am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) zum absoluten Spitzenspiel im Aufstiegskampf der 3. Liga. Der SV Wehen Wiesbaden ist zu Gast bei Spitzenreiter SV Elversberg. Aktuell liegen die Hessen vier Punkte hinter der SVE auf Platz vier, der zur Relegation berechtigen würde, sollte der SC Freiburg II in den Top-Drei bleiben.

Nach zwei Niederlagen feierte der SVWW am vergangenen Wochenende einen wichtigen 2:1-Erfolg über den SC Verl. Coach Markus Kauczinski betonte im Interview mit den vereinseigenen Medien: "Für mich war es ein verdienter Sieg. Wir haben viel mehr Torchancen gehabt, die Expected-Goals-Werte sprechen eine ganz, ganz deutliche Sprache."

Sichern sich die Wiesbadener, die punktgleich mit Dynamo Dresden (Dritter) sind, auch in Elversberg drei Punkte, würden sie bis auf einen Zähler an den Spitzenreiter ranrücken. "Rechenspiele machen keinen Sinn, die helfen uns auch nicht. Wir haben jetzt mehr denn je gemerkt, dass der Fokus bei uns liegen muss", mahnte der Coach sein Team, nur auf sich selbst zu schauen.

Große Bedeutung "spielt auf dem Platz keine Rolle"

Die Mannschaft müsse in jedem Spiel "alles, was man selbst in der Hand hat, in die Hand nehmen". Dabei sei es egal, ob es der vierte oder der vorletzte Spieltag ist. "Natürlich wächst außen herum eine Bedeutung, aber für das, was auf dem Platz passiert, spielt das keine Rolle." Trotz der Probleme der vergangenen Wochen, Elversberg gewann nur eines der letzten sechs Spiele, ist der Aufsteiger für Kauczinski "immer noch die Mannschaft der Saison" und steht "zurecht" an der Spitze.

So kommt es zu einem dieser Duelle, das man sich in Wiesbaden so gewünscht habe. "Uns hat von den Experten kaum einer auf der Rechnung gehabt und wir haben für uns formuliert, dass wir in diesem Aufstiegskampf am Ende Spiele haben wollen, die eine Bedeutung haben. Das haben wir geschafft."

Dementsprechend groß sei die Vorfreude auf die Partie. "Wir werden es schaffen, auch Menschen aus Wiesbaden mitzunehmen, die uns unterstützen. Das ist für uns auch ein tolles Zeichen, dass wir nicht allein sind." Für diese Fans wolle die Mannschaft am Samstag "auf der Lauer sein und alles dafür tun, in diesem Spiel was zu holen". Dass die Wiesbadener dazu durchaus in der Lage sind, zeigten sie bereits im Januar. Damals gab es einen 1:0-Heimsieg gegen Elversberg.

Personell kann Kauczinski wieder auf Benedict Hollerbach (nach Gelbsperre) setzen. Brooklyn Ezeh (Schulterbeschwerden) ist dagegen fraglich. "Ansonsten bauen wir auf die Jungs, die in Verl auch im Kader waren."