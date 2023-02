Kauczinski und der Zeitspiel-Ärger: "Es waren locker zehn Minuten von Martin Männel"

Der SV Wehen Wiesbaden hat zum ersten Mal seit Ende Oktober verloren. Beim 1:2 gegen Erzgebirge Aue bot die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski einen aufopferungsvollen Kampf, schaffte den Ausgleich aber nicht mehr. Hinterher galt Kauczinskis Ärger auch dem Schiedsrichter.

Eines war Markus Kauczinski wichtig: Dem Schiedsrichter wollte er nicht die Schuld daran geben, dass seine Mannschaft nach acht Spielen ohne Niederlage mal wieder leer ausgegangen war. Wiesbadens Trainer wusste ja, dass es im Laufe der zweiten Hälfte gleich eine ganze Reihe an guten Torchancen gegeben hatte. Kurz nach der Pause lag das 1:1 in der Luft, später das 2:2, nachdem Aue zunächst erhöht und Florian Carstens dann den Anschlusstreffer erzielt hatte.

Tatsächlich wäre der Ausgleich verdient gewesen, schließlich hatte Wiesbaden ein mitreißendes Powerplay aufgezogen - am Ende war es aber auch Schiedsrichter Wolfgang Haslberger, der bei Kauczinski für Frust sorgte. "Es ging ums Zeitspiel", sagte Wiesbadens Coach, als er am Magenta-Mikrofon gefragt wurde, warum er mit dem Unparteiischen im Austausch war.

Kauczinski fand: "Es waren locker zehn Minuten von Martin Männel (Aues Torwart, Anm. d. Red.). Er hat nachspielen lassen, ja - aber man kann das auch mal verwarnen." Männel habe Haslbergers Ermahnungen "gar nicht ernstgenommen, weil der Schiedsrichter es zugelassen hat", meinte Kauczinski, nannte es aber auch "nicht entscheidend", dass Männel ohne Gelbe Karte davongekommen war.

Ausschlaggebend - und das war natürlich auch Kauczinski nicht entgangen - war eher die unzureichende Chancenverwertung. Es war zwar durchaus erfrischend, wie forsch Wiesbaden in Unterzahl nach vorne spielte, Zählbares kam dabei allerdings nicht herum. So überwog bei Kauczinski die Enttäuschung - er sagte aber auch: "Wir haben gezeigt, dass wir das Herz am richtigen Fleck haben."