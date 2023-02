Kauczinski trotz Sieg "sauer" - Kleine bemängelt Chancenverwertung

Dass sein Team trotz der deutlichen Führung noch zittern musste, nervte Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski. Bayreuths-Coach Thomas Kleine suchte derweil nach Erklärungen für den Beginn der zweiten Hälfte.

Zweifel bezüglich der Frage, wer am Sonntagnachmittag der entscheidende Mann in Bayreuth war, sollten nach dem furiosen Hattrick von Benedict Hollerbach keine aufkommen. Lediglich elf Minuten und neun Sekunden brauchte der 21-Jährige für dieses Kunststück, das ihn allerdings nicht zum Rekordhalter in der 3. Liga macht.

Hollerbach auf den Spuren des Ali Lukunkus

"Nein, der sagt mir jetzt nichts", antwortete der Angreifer im Interview mit "Magenta Sport" auf die Frage, ob ihm der Name Ali Lukunku bekannt vorkomme. Rund 14 Jahre ist es nun her, seit der Kongolese in Diensten von Erzgebirge Aue den schnellsten Hattrick der Drittliga-Geschichte erzielte. Binnen sieben Minuten hatte der mittlerweile 46-Jährige damals seine drei Tore gegen Carl Zeiss Jena geschossen - und das bleibt weiterhin unübertroffen.

Beim Wiesbadener Dreifach-Torschützen sei wiederum vor allem der "Flow" ausschlaggebend gewesen, der "einen beflügelt, ruhiger und selbstbewusster macht". Dazu fruchtete die Systemumstellung zur Pause, durch die der Angreifer die Position im Doppelsturm neben Ivan Prtajin einnahm: "Das ist einfach eine Konstellation, die funktioniert", freute sich Hollerbach über das perfekte Zusammenspiel mit seinem Sturmpartner.

Kauczinski ist unzufrieden und erinnert an Halle

Dass seine Mannschaft mittlerweile seit acht Spielen ungeschlagen ist und mit vier Siegen aus den ersten fünf Spielen ins neue Jahr startete, davon wollte Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski nach dem 3:2-Erfolg in der "Altstadt" wenig wissen. Zwei späte Treffer kassierte seine Mannschaft in der Schlussphase, "völlig unnötig" aus Sicht des 52-Jährigen: "Wir führen 3:0, haben das Spiel in der zweiten Hälfte komplett im Griff. Und am Ende zitterst du dich hier dann noch so rüber“, fasste der gebürtige Gelsenkirchener die letzten Minuten zusammen.

Besonders verärgert ist er indes über die Tatsache, dass sein Team erneut in alte Muster verfallen ist. Denn wie am 19. Spieltag, als der SVWW ebenso mit 3:2 beim Halleschen FC gewann, trübte der späte Doppelschlag der Gegner die Stimmung bei der Spielvereinigung: "Beim ersten Mal gegen Halle habe ich noch gesagt: Ja gut, kann passieren, alles gut. Heute bin ich sauer, weil wir aus solchen Dingen lernen müssen und das haben wir nicht getan", monierte Kauczinski nach dem Schlusspfiff.

Kleine hadert mit Chancenverwertung und Wiederbeginn

Im Gegensatz zu Kauczinski und Wiesbaden, die sich trotz des Sieges über die letzten Minuten des zweiten Abschnitts aufregten, zeigte sich Bayreuths Coach Thomas Kleine insbesondere mit der Anfangsviertelstunde in Hälfte zwei unzufrieden: "Das entscheidende war, wie wir aus der Halbzeit rausgekommen sind. Es ist einfach ärgerlich, dass wir in dieser Viertelstunde heute das Spiel verloren haben", so Kleine.

Neben der Leistung im zweiten Durchgang sah der Coach der Spielvereinigung vor allem die mangelnde Chancenverwertung in den ersten 45 Minuten als Hauptproblem an: "Die schmerzt richtig heute. Wenn man so eine gute Halbzeit spielt, dreimal frei vorm Tor steht und dennoch kein Tor macht, kann man ganz klar sagen, dass wir damit sehr unzufrieden sind", erklärte Bayreuths Cheftrainer.

Bis nächsten Samstag haben die Bayreuther Zeit, die Abschlussschwäche in den Griff zu bekommen. Dann geht es für den Vorletzten der 3. Liga beim Auswärtsspiel in Osnabrück erneut gegen ein Team aus der oberen Tabellenhälfte.