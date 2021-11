Kauczinski neuer Trainer beim SV Wehen Wiesbaden

Der SV Wehen Wiesbaden hat am frühen Montagnachmittag und damit zwei Wochen nach der Beurlaubung von Rüdiger Rehm (42) seinen neuen Trainer vorgestellt. Der neue Mann beim momentanen Tabellensiebten der 3. Liga ist Markus Kauczinski.

Der 51 Jahre alte Fußballlehrer unterschrieb beim ehemaligen Zweitligisten einen Vertrag bis 2023 und wird am Dienstag erstmals das Training der Wiesbadener leiten.

In Kauczinski hat der Klub aus der hessischen Landeshauptstadt einen Coach verpflichtet, der über Erst- und Zweitliga-Erfahrung verfügt. Der gebürtige Gelsenkirchener trainierte in der 2. Liga den Karlsruher SC, den FC St. Pauli sowie Dynamo Dresden (den Klub betreute er auch in der 3. Liga). Darüber hinaus hatte Kauczinski ein viermonatiges Engagement beim damaligen Bundesligisten FC Ingolstadt (Juli bis November 2016).

"Markus Kauczinski ist ein sehr souveräner Trainer, der viel Erfahrung aus der 3. Liga und der 2. Bundesliga mitbringt. Wir haben in dieser Woche sehr gute Gespräche geführt und sind davon überzeugt, dass er die Mannschaft weiterentwickeln und stabilisieren wird, um in der Liga oben mitzuspielen", wird Wehen Wiesbadens Geschäftsführer Nico Schäfer (53) in einer offiziellen Mitteilung des Klubs zitiert.

Beste Erinnerungen an die Wiesbadener Arena

Der neue Coach lobt bei den Verantwortlichen des Klubs "eine klare Vorstellung hinsichtlich der langfristigen Entwicklung einer Mannschaft. Nach den Gesprächen war mir schnell klar, dass ich ein Teil dieser Entwicklung sein möchte."

An seinen neuen Arbeitsplatz hat Kauczinski derweil beste Erinnerungen. Am 18. Mai 2013, dem 38. Spieltag der Drittliga-Saison 2012/13, feierte er als Trainer des Karlsruher SC mit seiner Mannschaft in der Wiesbadener Arena einen 4:2-Erfolg und damit den Aufstieg des KSC in die 2. Liga.

Kauczinskis Assistenten sind derweil die bisherigen Co-Trainer des SV Wehen Wiesbaden: Mike Krannich (49) und Nils Döring (41) sowie als Torwarttrainer Marjan Petkovic (42).

Nach dem ersten Training am Dienstag steht für den neuen Wiesbadener Coach bereits am Mittwoch das erste Pflichtspiel auf dem Programm. Im Achtelfinale des Hessenpokals gastiert der Drittligist beim Fünftligisten Türkgücü Friedberg. Kauczinskis erstes Ligaspiel als Coach des SVWW steigt dann am 20. November (14 Uhr, LIVE! auf kicker) beim 1. FC Kaiserslautern.