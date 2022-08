Kauczinski: "Ich glaube, dass wir dieses eine Tor besser waren"

Der SV Wehen Wiesbaden hat am vergangenen Spieltag ein Ausrufezeichen gesetzt und in Ingolstadt aus einem 0:2 ein 3:2 gemacht. Cheftrainer Markus Kauczinski zeigte sich hochzufrieden.

So langsam kommt der SVWW ins Rollen. Aus den vergangenen vier Punktspielen sicherten sich die Hessen zehn Punkte, darunter ein 5:1-Sieg in Aue. Auch das darauffolgenden Auswärtsspiel in Ingolstadt hatte es am vergangenen Samstag in sich. Beim Zweitliga-Absteiger holten die Gäste einen 0:2-Rückstand auf und gingen sogar als Sieger vom Platz. "Wir haben 0:2 zurückgelegen und trotzdem war ich nicht unzufrieden", blickte Kauczinski auf die Partie an seiner alter Wirkungsstätte zurück. "Nur die letzte Konsequenz und beim entscheidenden Zweikampf im Mittelfeld, da hat immer etwas gefehlt."

Als besonders wichtig bezeichnete er den Anschlusstreffer durch Ahmet Gürleyen kurz vor der Pause. Sein Team sei damit in die Kabine gegangen und habe somit das Gefühl gehabt, "dass da noch was geht", so Kauczinski. "Die zweite Hälfte war dann richtig stark. Wir haben das Spiel bestimmt und Chancen gehabt." Und das Spiel gedreht. "Ein hart erkämpfter Sieg, aber unter dem Strich auch verdient. Ich glaube, dass wir dieses eine Tor besser waren", betonte der Coach.

Mit elf Zählern ist der SVWW nun auf Rang fünf geklettert und hat Kontakt zu den Aufstiegsplätzen aufgenommen. Vor den Wiesbadenern steht der 1. FC Saarbrücken - der am Samstag in die Brita-Arena kommt.