Kauczinski: "Es geht jetzt um alles"

Der SV Wehen Wiesbaden hat aus den vergangenen drei Partien nur einen mickrigen Zähler geholt. Gegen Verl sollen nun wieder drei Punkte her.

1:1 beim MSV Duisburg, 1:2 gegen den SV Meppen und 1:3 im direkten Duell bei Mitkonkurrent Dynamo Dresden. Der Aufstiegskandidat SV Wehen Wiesbaden durchlebt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt eine kleine Schwächephase. Die dazu führte, dass der vormalige Zweite in der Tabelle leicht abrutschte und gemeinsam mit Dynamo Dresden und dem VfL Osnabrück (je 63 Punkte) sowie dem 1. FC Saarbrücken (62) das enge Feld der Aufstiegskandidaten hinter Spitzenreiter SV Elversberg bildet.

Markus Kauczinski will die aktuelle Situation aber nicht zu sehr dramatisieren: "Wenn ich das Ganze sehe, dass alle mit 63 Punkten dastehen, bedeutet ja auch, dass die anderen an irgendeiner anderen Stelle auch irgendwo verloren haben müssen", sagte der SVWW-Coach vor dem Spiel am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den SC Verl. Deshalb hat Kauczinski in den letzten Tagen nicht nur das Dresden-Spiel analysiert, sondern auch einen Schwerpunkt auf die in dieser Saison überwiegend überzeugenden Vorstellungen gelegt: "Wir haben uns gemeinsam noch einmal vor Augen geführt, was uns über die gesamte Saison bisher so stark gemacht hat, um jetzt für die letzten drei Spiele mit einem guten Gefühl ins heiße Rennen um den Aufstieg zu gehen."

Kauczinski: "Kleinigkeiten werden entscheiden"

Doch das Aufstiegsrennen hat sich durch die Erfolge der Mitkonkurrenten auf einen finalen Showdown zugespitzt, weitere Ausrutscher darf sich Wiesbaden nicht mehr erlauben. "Wir müssen uns klar machen, dass es jetzt um alles geht und Kleinigkeiten am Ende entscheiden werden", schärft Kauczinski vor den finalen Spieltagen noch einmal die Sinne.

Seinen Schwerpunkt unter der Trainingswoche richtete Kauczinski auf die Herangehensweise gegen Verl, wie sein Team gegen den SC wieder das eigene Spiel durchbringe. "Das ist uns in den letzten Partien nicht gelungen und darum liegt darauf auch der Fokus." Verzichten muss er dabei auf den gesperrten Benedict Hollerbach (5. Gelbe). Für den Angreifer, der bisher in allen 35 Ligapartien zum Einsatz kam (davon 33-mal in der Startelf) dürfte Kianz Froese beginnen.