Kauczinski: "Da haben wir auch gelernt, flexibel zu sein"

Für Wehen Wiesbaden läuft es aktuell richtig rund, zuletzt gab es zwei hohe Siege. Auch am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) will der SVWW gegen Osnabrück dreifach punkten - muss sich aber auf eine Veränderung beim VfL einstellen.

Will mit seinem Team den dritten Sieg in Folge: Markus Kauczinski. IMAGO/Eibner

"Wir haben unsere Chancen perfekt genutzt. Das ist uns gegen Bayreuth gelungen, aber davor nicht so. Das war ein besonderes Spiel, fünf Tore macht man nicht immer", blickte Wiesbadens Coach Kauczinski nochmal auf das 5:1 in Aue zurück, das nach dem 4:1 gegen Bayreuth der nächste Schritt in die richtige Richtung war. "Wir haben einen Schritt gemacht in unserer Spielentwicklung, in unserer Fitness und auch dem Mit, mit dem wir nach vorne spielen. Das ist eine positive Entwicklung", freut sich der Coach.

Diese Entwicklung soll nun am Samstag gegen Osnabrück weitergehen. Der VfL musste am Donnerstag Trainer Daniel Scherning nach Bielefeld ziehen lassen, übergangsweise übernehmen die bisherigen Co-Trainer Tim Danneberg und Danilo de Souza. Eine erschwerte Situation in der Vorbereitung? "Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir nicht alles voraussagen können", so Kauczinski.

Ein Prozedere, was der Coach bereits aus den vergangenen Wochen kennt: "Wir hatten jetzt auch in den vergangenen Spielvorbereitungen damit zu tun, dass Gegner etwas anders machen, sich gezielt auf uns einstellen und Dinge einfach anders angehen. Da haben wir auch gelernt, flexibel zu sein. Gerade jetzt mit neuem Trainer, wenn auch nur für den Übergang, kann es sein, dass er etwas umstellt. Wir haben unseren Plan, wie wir vorgehen wollen und schauen natürlich in erster Linie auf uns."

Mit vier Punkten aus vier Spielen ist Osnabrück nicht ideal in die Saison gestartet, zuletzt gab es eine 0:1-Niederlage bei Aufsteiger Bayreuth. Davon will Kauczinski allerdings nichts wissen: "Trotz des vielleicht nicht so guten Starts ist Osnabrück eine gute Mannschaft, die über sehr viele gute Drittligaspieler verfügt und sehr geschlossen ist. Wir müssen den Kampf wieder annehmen."