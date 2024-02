Katzer über ablösefreien Abgang von Grüll: "Da läuft gar nichts falsch"

Rapid wird Marco Grüll im Sommer ohne Ablöse nach Bremen ziehen lassen. Geschäftsführer Sport Markus Katzer erklärt, warum Rapid den Offensivspieler nicht schon im Winter verkaufen wollte.

Marco Grüll wird den SK Rapid im Sommer an Werder Bremen verlieren. Eine Ablöse wird für den 25-Jährigen nicht fällig werden, da zu dieser Zeit sein Vertrag in Wien-Hütteldorf endet. Ein Fakt, der durchaus für Diskussionen gesorgt hat, liegt Grülls Marktwert doch bei drei Millionen Euro.

Als Fehler betrachtet man den ablösefreien Abgang aber nicht. Geschäftsführer Sport, Markus Katzer, hielt am Sonntag bei "Sky" fest: "Da läuft gar nichts falsch. Es ist so, dass es manchmal solche Situationen gibt im Fußball. Wir haben natürlich noch alles versucht, mit dem Spieler zu verlängern, aber er wollte den nächsten Schritt machen. Das ist völlig legitim. Wir hätten jetzt im Winter die Möglichkeit gehabt, ihn zu veräußern. Das haben wir nicht getan und uns klar dagegen entschieden, weil wir die sportliche Situation für sehr wichtig gesehen haben. Er ist ein unglaublich wichtiger Spieler für uns."

Zimmermann-Leihe bislang "suboptimal"

Rapid hat auf kurzfristiger Sicht gehandelt, wird aber auch nicht ohne langfristige Lösung auskommen, wenn Grüll im Sommer weg ist. Einer, der im Sommer wieder in Grün-Weiß auflaufen könnte, ist Bernhard Zimmermann. Doch die aktuelle Leih zum WAC verläuft (noch) nicht wirklich nach Wunsch. "Fakt ist, der Sinn und Zweck war, dass er Spielzeit bekommt. Im Herbst ist das suboptimal gewesen", erklärt Katzer.

Wir haben ihn nicht verliehen, um ihn einfach abzuschieben. Markus Katzer über die Leihe von Bernhard Zimmermann

Rapid wird also im Frühjahr sehr genau nach Wolfsberg blicken, wie häufig Zimmermann für den WAC auf dem Platz steht und anhand dessen auch beurteilen, ob er zur neuen Saison wieder ein Thema ist. Katzer: "Am Ende liegt es an ihm. Er hat in Wolfsberg kein Freilos. Die sportliche Leistung muss passen, dass er Spielzeit bekommt. Ich hoffe, dass er die im Frühjahr bekommt. Wir haben ihn nicht verliehen, um ihn einfach abzuschieben, sondern ihm die Spielzeit zu gewähren und im Endeffekt ist er im Sommer wieder Kaderspieler von Rapid Wien und dann schauen wir, wie es weitergeht."

Realität und Anspruch

Katzer ist dafür bekannt, in Sachen Erwartungshaltung bei Rapid stets auf die Bremse zu treten. Warum er das tut, erklärt der Sportchef der Grün-Weißen wie folgt: "Realität und Anspruch, darauf will ich immer aufmerksam machen. Dass der Anspruch immer sehr hoch ist, aber die Rahmenbedingungen ab und zu nicht zusammenpassen."