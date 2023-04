Katterbach: Musterschüler und Falschspieler

HSV-Trainer Tim Walter hält große Stücke auf Noah Katterbach. In Kaiserslautern dürfte der 22-Jährige die rechte Abwehrseite bekleiden, im Vorfeld schwärmt Walter von der Leihgabe.

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag hatte sich Tim Walter noch verhalten optimistisch geäußert, am Freitag erhielt Hamburgs Trainer dann aber bittere Gewissheit: Moritz Heyer fehlte wegen einer Erkältung auch den dritten Trainingstag in Folge, der Rechtsverteidiger fällt damit für das Auswärtsspiel in Kaiserslautern aus.

Wie Walter den Ausfall ersetzt, wurde bei der Einheit einen Tag vor dem Gipfel auf dem Betzenberg sichtbar und ist auch keine große Überraschung: Noah Katterbach wechselt wieder von der linken auf die rechte Seite, links kehrt Miro Muheim zurück. Bereits tags zuvor hatte sich der Trainer festgelegt, dass Janas David innen neben Sebastian Schonlau verteidigt.

Für Katterbach, seit Donnerstag 22 Jahre alt, ist der Umzug kein Problem, die Kölner Leihgabe hat schon mehrfach außerordentliche Vielseitigkeit nachgewiesen. Ob rechts oder links in der Viererkette oder als linker Schienenspieler vor einer Dreierreihe: Der zuvor als Leihprofi beim FC Basel nicht glücklich gewordene Verteidiger präsentiert sich seit seiner Ankunft in Hamburg im Januar als absoluter Gewinn. Schon mehrfach hat er sich klar positioniert, dass der HSV für ihn kein Ausweg oder Zwischenschritt bedeutet, sondern er sich für eine Festanstellung im Sommer empfehlen will. Und genau das strahlt er auch aus.

"Noah", schwärmt Walter, "ist gern hier, er liebt es, ein Teil von uns zu sein und genau so tritt er auf. Wenn man sich einen Spieler, den man auf Leihbasis im Januar holt, malen könnte, dann würde ich Noah malen." Was der 47-Jährige damit ausdrücken will, ist Katterbachs Fähigkeit, sich voll und ganz auf die Aufgabe einzulassen, obwohl sie trotz einer verankerten Kaufoption zunächst nur für ein halbes Jahr befristet ist. "Noah hat unsere Spielidee total zu verinnerlichen versucht, hat sich als Person integriert. Er gibt uns genau das, was er als Mensch in sich trägt, hat eine tolle Energie."

Am vergangenen Samstag durfte Katterbach in Abwesenheit des gesperrten Muheim seine Energie auf der Wunschposition links in der Viererkette zeigen, bereitete beim 6:1 gegen Hannover auch mustergültig einen Treffer vor - beim starken Aufsteiger nun spielt er wieder seitenverkehrt. Und Walters Loblied auf Katterbach klingt nicht danach, als bereite ihm das Kopfzerbrechen.