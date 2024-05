Katharina Goldammer: Final4 "als Ehre, in Leipzig spielen zu dürfen"

Am 25. und 26. Mai kämpfen der HC Leipzig, der TV Hannover-Badenstedt sowie der Handewitter SV und der TV Nellingen um die Deutsche Meisterschaft in der weiblichen B-Jugend. Am Samstag stehen die Halbfinalspiele an, am Sonntag die Finalspiele. Markus Hausdorf führte für handball-world.news mit jeweils einer Spielerin der teilnehmenden Klubs ein Interview zum Saisonhighlight. Nach Jana Walther vom HC Leipzig, Chiara Rohr vom TV Hannover-Badenstedt und Marla Dick (Handewitter SV) folgt heute zum Abschluss der vierteiligen Serie Katharina Goldammer vom TV Nellingen...

Katharina Goldammer trifft mit dem TV Nellingen im Halbfinale auf den Handewitter SV. Rico Immer