Katharina Filter: "Wir haben das zusammen gemacht"

Katharina Filter war im zweiten Spiel der Olympiaqualifikation gegen Montenegro mit 16/1 Paraden einmal mehr der starke Rückhalt der deutschen Mannschaft. Inzwischen ist das Ticket für Paris 2024 gebucht. Die 25-Jährige betonte derweil klar die Teamleistung.

Wie ordnest du dieses Spiel ein - deine Leistung und die deiner Vorderleute?

Katharina Filter:

Es ist ein mega Spiel gewesen. Ich natürlich auch froh, dass ich meiner Mannschaft so helfen konnte. Im Endeffekt war es immer noch eine Teamleistung. Wir haben das zusammen gemacht. Ich bin mega froh. Das war ein super wichtiges Spiel, ich denke in unser aller Karrieren. Das war uns auch bewusst und das haben wir auch gezeigt.

Was sagst du zu eurer Abwehr - also den Leuten vor dir?

Ich kann mich nicht beschweren! Es hat gut geklappt. Wir haben zusammen als Abwehrverbund in der ersten Halbzeit nur sieben Tore bekommen. Da spricht für sich.

Hast du das schon mal erlebt, nur sieben Gegentore in einer Halbzeit?

Ja, ich habe tatsächlich mal gegen Griechenland in der zweiten Halbzeit nur zwei bekommen. Gegen Montenegro war das aber auf keinen Fall zu erwarten. Sie haben ja auch in der zweiten Halbzeit noch mal gezeigt, dass da noch mehr dahintersteckt. Es hat in der ersten Spielhälfte einfach super vieles gepasst.