Katerstimmung bei den Löwen: "Für uns alle enttäuschend"

Nach dem Erfolg im DFB-Pokal und dem Kantersieg gegen Freiburg ist beim TSV 1860 München Katerstimmung eingekehrt. Die schwache Darbietung beim 1:3 in Osnabrück rief auch Investor Hasan Ismaik auf den Plan.

Eigentlich ist er der Mann der Stunde, doch das vierte Tor von Stefan Lex in den vergangenen drei Pflichtspielen hatte am Samstag keinen echten Wert. Zwar hatte der Offensivmann, der im Pokal gegen Schalke (1:0) und in der Liga gegen Freiburg (6:0) zu den Torschützen zählte, seine Mannschaft im Gastspiel an der Bremer Brücke in Führung geschossen. Doch nach einer guten Anfangsphase gaben die Gäste nicht nur die Führung, sondern das komplette Spiel aus der Hand. "Auf einmal hatten wir keinen Zugriff mehr, haben uns hinten reindrängen lassen. Leider ist es in der 2. Halbzeit genauso weitergegangen", wird der 31-Jährige auf der Klubwebsite zitiert. Kapitän und Sturmtank Sascha Mölders sprach von "Angsthasenfußball". Wenn man keine Zweikämpfe führe, "dann kannst du hier nichts holen".

Für uns alle ist es enttäuschend, dass wir so ein Spiel abliefern. Michael Köllner

Das Zustandekommen der 1:3-Niederlage gab nicht nur Lex und Mölders, sondern auch ihrem Trainer Rätsel auf. "Es war ein komisches Spiel. Ich habe bei 1860 noch nie erlebt, dass wir die ersten 25 Minuten ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel machen, verdient in Führung gehen, alles dafür tun, um hier etwas mitzunehmen und dann nach einer halben Stunde das Spiel leichtfertig weggeben", sagte Köllner.

Die Chance, in der Tabelle weiter Boden gutzumachen, verpassten die Giesinger. Stattdessen richtet sich der Blick - trotz einer noch ausstehenden Nachholpartie - nach unten. Nur ein Punkt ist die Abstiegszone entfernt. "Für uns alle ist es enttäuschend, dass wir so ein Spiel abliefern", sagte der Coach und kündigte Maßnahmen an: "Wir hoffen, dass wir uns in der Länderspielpause die Dinge auf dem Trainingsplatz zurückerarbeiten."

Ismaik verlangt Kehrtwende nach der Länderspielpause

Die Niederlage beim Tabellenzweiten rief auch Investor Hasan Ismaik auf den Plan, der sich wie gewohnt auf Facebook zu Wort meldete. "Ich bin ehrlich: Die Art und Weise, wie ihr euch heute beim 1:3 in Osnabrück in der zweiten Hälfte aufgegeben habt, das ist nicht löwen-like. Ich bin maßlos enttäuscht, auch beim Blick auf die Tabelle. Das hatten wir uns alle anders vorgestellt." Der Jordanier stellte zwar klar, Spielern und dem Trainer zu vertrauen, "aber ich erwarte nach der Länderspielpause eine Kehrtwende".