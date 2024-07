"Katastrophal": Mbappés Appell an ein ganzes Land

Das Viertelfinale der französischen Nationalmannschaft gegen Portugal ist bei weitem nicht das wichtigste Ereignis für das Land am kommenden Wochenende. Kapitän Kylian Mbappé machte seinen Standpunkt am Donnerstag erneut klar.

Zeigte erneut klare Kante: Kylian Mbappé UEFA via Getty Images

Er hat schon seit einigen Wochen die Rolle eines landesweiten Sprachrohrs inne. Klar, dem Gesicht des französischen Sports, dem vielleicht begabtestem Fußballspieler des Planeten hört man zu. Was Kylian Mbappé sagt, ist Gegenstand von Gesprächen und Diskussionen im ganzen Land - vor allem während einer Europameisterschaft. Und auch dann, wenn es gar nicht um Fußball geht.

Am Donnerstag, einen Tag vor dem Viertelfinale der Equipe Tricolore gegen Portugal und drei Tage vor der zweiten Runde der französischen Parlamentswahlen, hat Mbappé auf einer Pressekonferenz erneut ein klares politisches Statement abgegeben. "Es ist wirklich dringend", appellierte er an die Bevölkerung. "Mehr als je zuvor müssen wir wählen gehen, wir können das Land nicht den Händen dieser Leute überlassen."

Podcast EM als Schaufenster: Wie funktioniert Scouting während des Turniers, Oliver Ruhnert? Wie scoutet und findet man wahre Juwelen bei einem Turnier wie der Euro 2024? Wer ist interessant für einen Klub wie Union Berlin? Und wie werden Spieler während oder nach einem erfolgreichen Turnier den Klubs angeboten? Der Chefscout Oliver Ruhnert von Union Berlin gibt Einblicke. alle Folgen

Diese Leute, damit meint Mbappé den Rassemblement National. Die als rechtspopulistisch bis rechtsextrem geltende Partei hat bei der ersten Runde der von Präsident Emmanuel Macron ausgerufenen Neuwahlen am 30. Juni die meisten Stimmen erhalten. "Wir haben die Ergebnisse gesehen, es ist katastrophal", klagte Mbappé. Beim nun folgenden zweiten Wahlgang wird die genaue Sitzverteilung im neuen Parlament festgelegt. "Wir hoffen, dass sich das jetzt ändern wird, dass die Leute zur Wahl gehen und für die richtige Seite stimmen."

Mbappé hatte sich bereits vor Beginn des Turniers klar gegen die rechte Partei positioniert und die Wahlen als "entscheidenden Moment in der Geschichte unseres Landes" deklariert. Zuvor hatten sich bereits seine Mannschaftskollegen Marcus Thuram und Ousmane Dembelé ähnlich geäußert.

Nationaltrainer Didier Deschamps, der nach Mbappé auf dem Podium in Hamburg Platz nahm, hielt sich erneut bedeckt, er hatte bereits vor dem Turnier angekündigt, sich erst nach Ende des Turniers zu politischen Fragen äußern zu wollen. Wenn es schlecht läuft, könnte das aber sogar noch vor der Wahl der Fall sein. Im Falle einer Niederlage am Freitagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wäre die EM für den Turnierfavoriten schon vorbei, ehe das Land am Sonntag zu den Urnen strömt.

Auch deshalb ist Deschamps - wie der gesamte französische Fußballverband - darauf bedacht, die sportlichen Themen in den Mittelpunkt zu rücken. Wen er für den gesperrten Adrien Rabiot einsetzten werde, ließ Deschamps allerdings offen. Französischen Medienberichten zufolge soll aber Eduardo Camavinga in der Pole Position dafür sein.

Auf das ganze Land betrachtet ist das aber sicherlich nicht die wichtigste Frage für Frankreich. Ein Wochenende der Wahrheit ist es nicht nur in sportlicher Hinsicht. Mbappé war immerhin trotz allen Ernstes noch zu Scherzen aufgelegt. Als er einen fragenden Journalisten im Presseraum nicht finden konnte und dieser daraufhin "Ganz links, ganz links" rief, antwortete der französische Kapitän mit: "Zum Glück sind Sie nicht auf der anderen Seite." Und meinte das erneut sicher nicht ganz unpolitisch.