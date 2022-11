Katars wandelbarer WM-Kopf

Wenn die WM beginnt, wird Hassan Al-Thawadi regelmäßig auf der Ehrentribüne zu sehen sein. Der Chef des WM-Organisationskomitees hat in Katar viel mobilisiert - und auch viel dementiert.

Je näher die WM rückt, desto kritischer werden die Stimmen, desto mehr kommt auch zu den Hintergründen der WM-Vergabe ans Licht. Kein Wunder, dass dabei immer wieder der Name Hassan Al-Thawadi fällt. Er hat maßgeblichen Anteil daran, dass das Großturnier im Wüstenstaat landete.

Doch wer ist dieser Hassan Al-Thawadi eigentlich? Was macht ihn für die Katarer zur Optimalbesetzung - und das mit gerade mal 44 Jahren?

Zunächst einmal seine Loyalität. Al-Thawadi genießt das Vertrauen des Emirs Tamim Al Thani, dessen Familie das Land seit 200 Jahren regiert. Beide sind etwa gleich alt, beide haben in England studiert. Al-Thawadi, dessen Vater Botschafter in Spanien war, machte seinen Jura-Abschluss in Sheffield. Er spricht spanisch, englisch und französisch, mag Kickboxen und arabische Musik, interessiert sich für Philosophie und die Werke von Salvador Dali. "Hassan Al-Thawadi ist alles, was Katar sein will. Modern, aber nicht zu modern; westlich, aber nicht verwestlicht; religiös, aber nicht fundamentalistisch", fasste es die "NZZ" recht treffend zusammen.

Und natürlich mag Al-Thawadi Fußball: Beim FC Sheffield ist der Familienvater Ehrenmitglied, sein Lieblingsklub ist aber der FC Liverpool. Er selbst soll als Jugendlicher nicht untalentiert gewesen sein.

Al-Thawadi soll "Vision 2030" verwirklichen

Al-Thawadis beruflicher Werdegang ist schnell erzählt: Zunächst arbeitete er für Qatar Petroleum, ein staatliches, katarisches Unternehmen, das Erdöl und Erdgas in Katar fördert. 2006 wurde er Generalberater der Qatar Investment Authority (QIA) und der Qatar Holding. Als Sonderbeauftragter des Emirs flog er durch aller Herren Länder und landete auch mit so manchem Politiker von Weltrang am Tisch. Er gilt als bestens vernetzt und bewegt sich auf internationalem Parkett sicher - dann aber nicht im traditionellen Gewand, sondern im Maßanzug. Selbst der Katar-kritische Ex-FIFA-Chef Sepp Blatter äußerte sich positiv über ihn, genauso wie Mitarbeiter von Menschenrechts- oder Arbeiterorganisationen. Der Tenor: Al-Thawadi möchte wirklich etwas verändern in Katar.

Auch wegen seiner Verbindungen soll Al-Thawadi mithelfen, die 2008 vom Emir entworfene "Vision 2030" umzusetzen. In Katar wird irgendwann das Gas und Öl zur Neige gehen, für den Fall will das Emirat gewappnet sein. Das Land will sich modernisieren und dem Westen mehr öffnen. Was käme da gelegener, als Weltmeisterschaften zu veranstalten? In anderen Sportarten, von Handball über Tischtennis bis Gewichtheben, hat Katar schon welche ausgerichtet.

Der ganz große Coup war aber natürlich die Vergabe der Fußball-WM. Auch wenn er erst seit 2011 das Amt des Generalsekretärs für das WM-Organisationskomitee bekleidet, hatte Al-Thawadi vor Dezember 2010, als Sepp Blatter das Papier mit dem Namen "Qatar" aus dem Umschlag zog, die Bewerbungskampagne geleitet.

Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Hassen Al-Thawadi über den Sportwashing-Vorwurf

Seitdem ist Al-Thawadi bemüht, die skandalträchtigen Nachrichten rund um die WM irgendwie wegzumoderieren. Zahlreiche Tote auf WM-Baustellen? Al-Thawadi spricht von drei, manchmal von vier. In einem kicker-Interview im Februar 2020 räumte er zumindest ein, dass "ein Großteil der Kritik berechtigt und konstruktiv" gewesen sei. Homosexualität als "geistiger Schaden", wie es der katarische WM-Botschafter Khalid Salman formulierte? "Wir haben immer gesagt, dass wir alle willkommen heißen. Alle werden sich sicher fühlen", predigt Al-Thawadi gebetsmühlenartig. Eine WM in einem Land, das kleiner als Schleswig-Holstein ist? "Wir sollten uns nicht für unsere Ambitionen entschuldigen, diese WM ausrichten zu wollen", sagte Al-Thawadi der "BBC". Betreibt Katar Sportwashing? "Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein", so Al-Thawadi.

Der Organisationschef muss sich aber auch persönlicher Angriffe erwehren. In der vierteiligen Netflix-Doku "FIFA Uncovered" wird ihm vorgeworfen, drei FIFA-Wählern aus Afrika jeweils 1,5 Millionen Dollar Bestechungsgeld angeboten zu haben. Die Whistleblowerin Phaedra Almajid behauptet seit vielen Jahren, sie sei im Januar 2010 mit Al-Thawadi in einem Hotel in Angola gewesen, als Issa Hayatou (Kamerun), Jacques Anouma (Elfenbeinküste) und Amos Adamu (Nigeria) Geld angeboten wurde. "Meine Reaktion, vor allem in Bezug auf die Phaedra-Situation, ist Frustration. Sie sind von Natur aus falsch, und es gibt Fakten, die beweisen, dass sie falsch sind", sagt Al-Thawadi.

Spionagevorwürfe unter dem Codenamen "Gnadenlos"

Auch Recherchen von "SRF Investigativ" belasten Al-Thawadi schwer. Demnach hat er eine groß angelegte Spionageaktion gegen die FIFA beaufsichtigt - Codename "Gnadenlos". Katar-kritische Funktionäre sollen bespitzelt worden sein, um sie mundtot machen zu können. Ziel war es zu verhindern, dass Katar die Weltmeisterschaft wegen der massiven Kritik am Land wieder verliert.

Al-Thawadi, der als Verwaltungsratspräsident der "Fifa World Cup Qatar 2022 LLC" selbst an der Spitze einer FIFA-Firma steht, muss aber offenbar nichts befürchten. Die FIFA um Gianni Infantino schweigt zu den Vorwürfen. Unter anderem soll auch Theo Zwanziger, ein besonders hartnäckiger Gegner Katars, bespitzelt worden sein. "Das ist ein solcher Skandal. Den müssten die aufgreifen, die verantwortlich sind. FIFA-Präsident Infantino als Allererster. Aber der macht das natürlich nicht, weil er ein Vasall von Katar ist", sagte das ehemalige Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees über den in Katar lebenden Verbandschef.

Auch an Al-Thawadi perlt die Kritik ab, sein Standing hat durch die Vorwürfe kaum gelitten. Für sein Land hofft er auf einen Effekt wie einst in Deutschland. Der WM-Titel von 1954 sei doch auch eine Art Initialzündung für die Erholung nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen, sagte er in einem FAZ-Interview 2020, auch das Turnier 2006 hätte geholfen, "dass Deutschland im Ausland anders wahrgenommen wird. Hierin steckt so viel Kraft. Das möchten wir genauso." Das Turnier solle "Stereotype aufbrechen", "ein Leuchtturm für Einheit sein" und "ein Gegengift darstellen für alle trennenden Bestrebungen".

Ob sich durch die WM wirklich etwas wandelt in Katar? Der wandelbare WM-Kopf Al-Thawadi wird jedenfalls nicht müde werden zu versuchen, die Skeptiker davon zu überzeugen.