Katars Nationalelf rückt in Wien in den Blickpunkt

Drei Monate waren die Nationalspieler Katars mehr oder weniger abgeschottet. Am Abend betreten die WM-Gastgeber in der Wiener Generali-Arena die Bühne.

58 Tage sind es noch bis zum Auftaktspiel im eigenen Land - am 20. November eröffnet Katar die WM 2022 mit dem Spiel gegen Ecuador. Heute tritt das Team des spanischen Trainers Felix Sanchez jedoch zunächst in Wien gegen WM-Teilnehmer Kanada an und spielt damit erstmals wieder vor einem größeren Publikum.

Viele offizielle Tests sind es nicht mehr für Sanchez und sein Team - am Dienstag kommt es ebenfalls in Österreichs Hauptstadt noch zu einem Duell mit Chile.

Vor Druck und Corona geschützt

Sanchez bereitet sein Team seit Anfang Juni praktisch völlig isoliert von der Öffentlichkeit in Trainingslagern in Spanien und Österreich auf das große Turnier vor. Durch das "Exil" sollen Katars Spieler einerseits vor dem Druck der Fans in der Heimat abgeschirmt und andererseits vor Infektionen mit dem Corona-Virus geschützt werden.

Bei der Heim-WM trifft Katar in der Vorrundengruppe A außer auf Ecuador auch auf Senegal (25. November) und den früheren WM-Zweiten Niederlande (29. November). Die zwei besten Teams aus jeder der insgesamt acht Gruppen erreichen das Achtelfinale.

Niederlage gegen kroatische Talente

Die sportlichen Resultate der konzentrierten Trainingsarbeit von momentan noch 30 WM-Kandidaten indes lassen bis zum WM-Auftakt noch Luft nach oben. Am vergangenen Dienstag unterlagen die Araber gegen eine U-23-Auswahl von Vizeweltmeister Kroatien mit 0:3.

Vor Monatsfrist verbuchte Katar bei einem Vierländer-Turnier wiederum in Wien gegen WM-Starter Ghana einen 2:1-Erfolg, kam jedoch gegen Marokko als weiteren WM-Teilnehmer nur zu einem 2:2 sowie gegen Jamaika zu einem 1:1.

Kein Test mehr im eigenen Land

Ein Länderspiel als Stimmungstest vor eigenem Publikum ist nach Angaben eines Sprechers der katarischen Mannschaft derzeit nicht mehr geplant. Sanchez und seine Spieler sollen demnach lediglich Anfang Oktober für eine öffentliche Trainingseinheit in den Wüstenstaat zurückreisen und danach bis unmittelbar vor WM-Beginn ein Trainingscamp in Spanien beziehen.