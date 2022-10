Katars Emir geißelt Kritik als "Kampagne mit Erfundenem und Doppelmoral"

Knapp vier Wochen vor WM-Beginn wehrt sich Katars Emir massiv gegen Kritik am Ausrichterland. Scheich Tamim bin Hamad Al Thani spricht von einer "beispiellosen Kampagne".

Am kommenden Montag reisen DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nach Katar, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Eine knappe Woche vorher hat der Emir einen Vorgeschmack gegeben, was die deutsche Delegation erwarten dürfte.

Das katarische Staatsoberhaupt hat die Kritik am WM-Gastgeber in einer TV-Ansprache als eine "besipiellose Kampagne" inklusive "Erfundenem und Doppelmoral" bezeichnet. In der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften sei noch kein Ausrichter derart massiv kritisiert worden, so der Scheich.

"Wir haben Teile der Kritik zunächst in gutem Glauben sogar als positiv und nützlich erachtet, um Aspekte bei uns zu entwickeln, die entwickelt werden müssen", sagte der Emir: "Aber uns wurde bald klar, dass die Kampagne weitergeht, sich ausdehnt, Erfundenes und Doppelmoral einschließt - bis sie einen Grad an Heftigkeit erreichte, der leider viele Fragen über die wahren Gründe und Motive hinter dieser Kampagne aufwirft."

Über angebliche Motive einer solchen Kampagne schwieg sich der Emir aus. Fakt ist, dass seit der Vergabe der WM nach Katar im Jahr 2010 diese Entscheidung kritisiert wird. Zunächst standen Schmiergelder im Vergabe-Prozess im Mittelpunkt, danach ging es um den Umweltaspekt, da die Endrunde aufgrund des Klimas in den Winter verlegt werden musste und große Fragezeichen hinter der Nachhaltigkeit stehen. Und in den vergangenen Jahren waren das sogenannte "Sportswashing", die Menschenrechtslage, die Situation der Gastarbeiter und die Bedingungen für LGBT-Personen die beherrschenden Themen.

Neuendorf: "Weiter deutliche Differenzen"

Zahlreiche Organisationen wie Human Rights Watch und Amnesty International übten heftige Kritik am Ausrichter, der rund 150 Milliarden Euro in das Turnier investiert hat. Von vielen Seiten wurde ein WM-Boykott gefordert, auch die Führung des DFB sieht die Lage in Katar kritisch, auch wenn es Fortschritte gegeben hat. "Es ist eine der umstrittensten Weltmeisterschaften, die bisher stattgefunden haben", sagte DFB-Präsident Neuendorf in einem kicker-Interview Anfang Juli und konterte damit die Worte von FIFA-Boss Gianni Infantino, der mantrahaft prophezeit, es werde "die beste WM aller Zeiten".

Neuendorf betonte nach seinem Katar-Besuch im Rahmen des FIFA-Kongresses im April, dass "sich einiges bei den Arbeitsbedingungen verbessert hat. Aber viele Gesetzesänderungen werden nur unzureichend umgesetzt. Und bei Frauenrechten, Pressefreiheit oder der LGBTIQ+-Thematik zeigten sich weiter deutliche Differenzen."

Zudem wird sich die Delegation in einem anberaumten Gespräch mit Infantino "entschieden für einen Entschädigungsfond der FIFA für die Familien von verstorbenen oder verletzten Arbeitern einsetzen", wie Neuendorf dem "Redaktions-Netzwerk Deutschland" sagte. Am Dienstag hatte das WM-OK eine von der FIFA bestätigten Meldung verbreitet, wonach auf den WM-Baustellen nur drei Menschen tödlich verunglückt seien.

Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft

Zudem kündigte Neuendorf einen "Austausch" mit Katars Verbandsboss Scheich Hamad bin Chalifa Al Thani und der Regierung an. Dabei müsse "unter anderem die Forderung nach einem Zentrum für Arbeitsmigrantinnen und -migranten im Vordergrund stehen".

Neben den Gesprächen auf Funktionärsebenen stehen für Neuendorf, Faeser und Luise Amtsberg (Grüne) als Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft an, "um aus erster Hand einen Eindruck über ihre Lage zu erhalten", wie die Bundesinneministerin sagte.