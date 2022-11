Katar und das liebe Geld: Bis zu 20.000 US-Dollar für kickende Fans

Wer beim vom nationalen Organisationskomitee der Weltmeisterschaft in Katar ausgetragenen "Fans Cup" in Doha mitmischt, kann bis zu 20.000 US-Dollar kassieren. Der DFB-Fanclub-Nationalmannschaft hat sich gegen eine Teilnahme entschieden.

"Fußball vereint die Welt" - diese Botschaft sandte jüngst einmal mehr der Präsident des Weltverbandes, Gianni Infantino, aus zum Start der gleichnamigen FIFA-Kampagne am Dienstag, wenige Tage vor dem Auftakt der umstrittenen Männer-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Fußball vereint aber nicht nur die Welt im Allgemeinen, im Speziellen vereint er ja die Fans. Das mögen sich auch die Macher des Supreme Committee (SC) gedacht haben, dem nationalen Organisationskomitee der WM, als sie den "Fans Cup" ins Leben gerufen haben.

Turnier mit hohem Preisgeld - und ohne DFB-Fanclub-Nationalmannschaft

Vom 29. November bis 2. Dezember findet dieses Turnier statt, bei dem jede Nation ein Team von sieben bis zehn Spielern stellen und um den Fan-WM-Titel kämpfen soll. Nur: Was wäre Fußball in Katar ohne Geld? Dem kicker nämlich wurde eine "Prize structure" zu dem Wettbewerb zugespielt, eine Preisliste. Das Motto in der Überschrift: "Play more to win more", also "spiel mehr, um mehr zu gewinnen". Demnach erhält jedes Fan-Team, das alle drei Gruppenspiele absolviert, 2500 US-Dollar. Fürs Achtelfinale gibt es 3000 US-Dollar obendrauf, fürs Viertelfinale weitere 3500 US-Dollar und fürs Halbfinale sogar 4000 US-Dollar. Der Fan-WM-Zweite kassiert 4500 US-Dollar, der Sieger satte 7000 US-Dollar. Die Fan-Weltmeister können also bis zu 20.000 US-Dollar einnehmen - ein zumindest nicht alltäglicher Anreiz für ein solches Hobby-Turnier, bei dem doch eigentlich Spaß und Fanverständigung im Vordergrund stehen sollten. Die Summe von 20.000 US-Dollar für den Sieger bestätigt das SC auf Anfrage.

Gegen eine Teilnahme entschieden hat sich der DFB-Fanclub-Nationalmannschaft (FCN), weil bei dem Turnier "alle Spieler in einem Team dem gleichen Geschlecht angehören müssen", wie der FCN mitteilte. Strikte Geschlechtertrennung ist in dem patriarchalisch anmutenden Golfstaat an der Tagesordnung. Statt am "Fans Cup" teilzunehmen, trägt der FCN nun am 26. November auf dem Kunstrasenplatz der "Deutschen Internationalen Schule Doha" gemeinsam mit Fan-Auswahlteams aus Japan, Costa Rica, England, Wales und den Niederlanden eine eigene Mini-Fan-WM aus. Ohne Preisgeld, wohlgemerkt.