Katar-Kritikerin Klaveness wird Flug nach Doha verwehrt

Der norwegischen Verbandspräsidentin Lise Klaveness ist ein Flug nach Katar verwehrt worden. Grund dafür soll ein fehlender Coronatest gewesen sein.

Klaveness hatte am Sonntag nach Doha reisen wollen, war jedoch am Gate abgewiesen worden. Am Montag sollte sie bei einem Treffen gemeinsam mit anderen europäischen Delegierten, Vertretern des WM-Organisationskomitees und der katarischen Regierung über die Menschenrechtslage im Ausrichterland der Weltmeisterschaft diskutieren.

Grund für die verwehrte Einreise war laut Klaveness, dass sie den für die Reise erforderlichen negativen Coronatest nicht hatte vorweisen können. Im norwegischen Rundfunk betonte sie, dass sie auf diese Anforderung vorab nicht hingewiesen worden sei. Die Verweigerung des Fluges bezeichnete sie als "frustrierend".

Klaveness gilt als eine der schärfsten Kritikerinnen der Katar-WM innerhalb der FIFA. Beim Kongress des Weltverbands Ende März hatte sie den Ausrichter sowie FIFA-Präsident Gianni Infantino frontal angegriffen, ihre Rede hatte hohe Wellen geschlagen. Zuletzt berichtete sie im kicker-Podcast "FE:male view on football", dass einige Leute sie von der Rede hatten abhalten wollen.

FE:male #Spezial - Lise Klaveness Nach ihrer Rede auf dem FIFA-Kongress in Katar wurde sie mit Martin Luther King verglichen: Lise Klaveness, Präsidentin des norwegischen Fußballverbandes. Im Gespräch erzählt sie uns, wie ihre Rede entstanden ist, woher sie die Courage für ihren Auftritt genommen hat und wie die Reaktionen danach ausgefallen sind. Die dreifache Mutter unterstreicht erneut ihre Forderungen nach einer transparenten Vergabe der Spiele, faire Bedingungen für Arbeiter und die Einhaltung ethischer und moralischer Standards. Die ehemalige Nationalspielerin und Richterin gibt zudem Auskunft über ihr Verhältnis zu Gianni Infantino und ihren Austausch mit dem DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf. Als Mitglied der LGBTQ Gemeinde erklärt sie außerdem, wie sie vor ihrer Reise nach Katar für ihre persönliche Sicherheit gesorgt hat und was getan werden muss, um Frauen im Fußball weiter zu stärken.

An den Gesprächen in Doha will Klaveness nun digital teilnehmen und später nachkommen. "Selbst wenn es nur ein Tag ist, geht es darum, Präsenz zu zeigen", sagte die 41-Jährige.