Katar-Konsortium zieht offenbar Angebot für Manchester United zurück

Manchester United wird offenbar nicht an ein Konsortium aus Katar verkauft. Wie mehrere englische Medien am Samstag übereinstimmend berichteten, soll Scheich Jassim Bin Hamad Al Thani sein milliardenschweres Angebot zurückgezogen haben.

Hier sollen neue Träume von Manchester United erfüllt werden: Das Theatre of Dreams. imago images

Mitte Juni hatte Scheich Jassim Bin Hamad Al Thani bereits Glückwünsche erhalten, die Euphorie unter Teilen der Fans war riesig: Die Übernahme von Manchester United schien unmittelbar bevorzustehen, mit der die Ära der ungeliebten Glazer-Familie beim englischen Rekordmeister ein Ende gefunden hätte. Die Nachricht erwies sich aber als Ente, eine Einigung war längst noch nicht gefunden.

Und exakt vier Monate später ist offenbar endgültig eine Übernahme des Konsortiums aus Katar vom Tisch. Mehrere englische Medien berichten am Samstag übereinstimmend, dass die Geldgeber um Scheich Al Thani ihr milliardenschweres Angebot zurückgezogen haben. Das Katar-Konsortium halte die Bewertung der aktuellen Besitzer angesichts des bereits abgegebenen Angebots in Höhe von sechs Milliarden Euro für "höchst unrealistisch".

Der Verkaufsprozess war bereits in den vergangenen Monaten erheblich ins Stocken geraten. Das laufende Bieter-Duell gegen Sir Jim Ratcliffe hatte deutlich an Dynamik verloren. Nun verbleibt Ratcliffe mit seinem "Ineos"-Konzern als einziger öffentlich erklärter Interessent.

Die Nachricht vom Ausstieg Al Thanis dürfte den United-Fans gar nicht gefallen. Schließlich hatten die Kataris angekündigt, die Schulden der Engländer in Höhe von 970 Millionen Pfund gänzlich tilgen zu wollen - dafür aber die komplette Kontrolle über ManUnited zu erhalten. Der Wert von United wird aktuell auf rund 3,2 Milliarden US-Dollar geschätzt, Al Thani & Co. boten also gar fast das Doppelte.

Darüber hinaus soll das Katar-Konsortium weitere 1,7 Milliarden US-Dollar für Transfers, neue Stadionpläne, ein neues Trainingszentrum sowie Starterneuerungsprojekte zugesagt haben. Die Bewertung der Glazers aber führte Al Thani nun zu einer endgültigen Absage.

Bliebe noch die Hoffnung auf Ratcliffe, einen der reichsten Briten. Sein ursprüngliches Angebot soll etwa 51 Prozent am Klub betragen haben, jüngst wurde allerdings berichtet, dass dieser Wert auf 25 Prozent nach unten korrigiert wurde.