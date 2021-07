Mit Glück und Geschick: USA erreichen Gold-Cup-Finale

Schön war es nicht, aber erfolgreich. Die USA haben das Endspiel des Gold Cups erreicht. In der Nacht zum Freitag fuhren die "Stars and Stripes" einen späten 1:0-Arbeitssieg gegen Katar ein.

Zwei Welten: Während Gyasi Zardes (3.v.li.) and Nicholas Gioacchini (#8) jubeln, ist Katars Meshaal Barsham (re.) bedient. Getty Images

Katar, das als Gastmannschaft beim Gold Cup antrat, war ganz klar auf Konter aus, überließ den USA immer wieder den Ball und strahlte große Gefahr aus. Die Kataris hatten zu Beginn auch die besseren Chancen, konnten aber Torhüter Matt Turner nicht überwinden.

Weil sich aber auch die Amerikaner offensiv nicht sonderlich mit Ruhm bekleckerten, entwickelte sich ein Duell auf mäßigem Niveau, in dem Katar auf einmal aber einen Strafstoß (James Sands an Akram Afif) zugesprochen bekam. Hasan Al Haydos nutzte die Riesenchance allerdings nicht und jagte den Ball aus elf Metern in den Nachthimmel von Austin.

Das Spiel blieb demnach weiter offen. Als es dann schon nach Verlängerung aussah, schlug Gyasi Zardes nach feiner Vorarbeit von Nicholas Gioacchini doch noch zu und führte das Team von Trainer Gregg Berhalter so ins Endspiel (86.). Dort geht es dann entweder gegen Mexiko oder Kanada.