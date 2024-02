Kastenmeiers Kredit: "Aktuell braucht er ein bisschen davon auf"

Seit rund vier Jahren ist Florian Kastenmeier die unangefochtene Nummer eins im Tor von Fortuna Düsseldorf. Daran wird sich auch nach seinem Patzer gegen den Karlsruher SC nichts ändern - zumindest vorerst.

Fortuna Düsseldorf wartet auch nach fünf Spielen weiter auf den ersten Ligasieg im Jahr 2024. In der Vorwoche brachte Christos Tzolis die Mannschaft von Daniel Thioune beim Karlsruher SC gleich zweimal in Führung. Weil ihr jedoch erst ein eigener Konter um die Ohren flog und anschließend Florian Kastenmeier folgenschwer patzte, gab es nur ein 2:2.

Es war nicht das erste Mal, dass der 26-jährige Torwart, der bereits seit Januar 2020 die gesetzte Nummer eins im Fortuna Tor ist, in den vergangenen Wochen eine unglückliche Figur machte. "Da machen wir und auch er selbst keinen Hehl draus, dass er nicht ganz unbeteiligt war bei dem ein oder anderen Gegentor", erklärte Thioune, der betonte, nicht in Aktionismus verfallen zu wollen.

Kastenmeier genießt "Dankbarkeit, Wertschätzung und Respekt"

"Wir haben ihn im Pokal quasi durch das Stadion getragen, weil er uns ins Halbfinale gebracht hat. Da waren wir sehr, sehr dankbar und Dankbarkeit ist auch verbunden mit Wertschätzung und Respekt, dass man auch in den Momenten, die etwas schwerer sind, zu den Jungs hält", stärkte der Coach seinem Schlussmann, der beim 4:3 i.E. bei St. Pauli zum Helden wurde, den Rücken. "Er hat das maximale Vertrauen von der Mannschaft."

Thioune erklärte zwar, dass man im Leistungssport "immer Leistung erwarten kann, von jedem Spieler", doch er sei "weit davon weg" Kastenmeier auf die Bank zu setzen. "Ich glaube nicht, dass es zielführend und gewinnbringend für uns und den Spieler ist. Da geht es nicht darum, ihm eine schöpferische Pause zu geben, sondern er muss sich freischwimmen. Er muss der Mannschaft das geben, was er über viele Monate gegeben hat und was er auch in Phasen des Spiels immer noch tut."

Wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich Trainer, muss die Leistungen bewerten und Entscheidungen treffen. Daniel Thioune

Mit seinen Leistungen in den vergangenen Jahren habe sich Kastenmeier "einen kleinen Kredit" im Konkurrenzkampf mit Karol Niemczycki erarbeitet, weshalb er auch vom Coach weiterhin das "maximale Vertrauen" genießt. "Er ist in Vorleistung gegangen, aktuell braucht er ein bisschen davon auf und jetzt arbeiten wir daran, dass er sich wieder neuen Kredit erarbeitet." Doch Thioune stellte auch klar: "Wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich Trainer, muss die Leistungen bewerten und Entscheidungen treffen."

So weit ist der 49-Jährige aber noch lange nicht. Entsprechend wird Kastenmeier auch am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ein Teil der Fortuna-Elf sein, die gegen Hansa Rostock versucht, den ersten Dreier des Jahres einzufahren. Während Shinta Appelkamp (muskuläre Probleme) ausfällt und Kapitän Andre Hoffmann nach einem Tritt im Spiel gegen Karlsruhe noch fraglich ist, könnte Emmanuel Iyoha (nach Muskelfaserriss) in den Kader zurückkehren. Jamil Siebert (Innenbandriss) soll in der kommenden Woche wieder in das Teamtraining einsteigen, Marcel Sobottka (muskuläre Probleme) erwartet der Coach im März zurück - und auch beim am Innenband verletzten Sima Suso geht Thioune "nicht von so einer langen Ausfallzeit aus".