Kastenmeier über Leverkusen: "Irgendwann müssen sie verlieren, warum nicht gegen uns?"

Respekt, keine Angst: Fortuna Düsseldorf und Keeper Florian Kastenmeier wähnen sich vor dem Halbfinale bei Bayer Leverkusen nicht chancenlos.

Bayer Leverkusen auswärts - schlimmer hätte es im Halbfinale des DFB-Pokals für Fortuna Düsseldorf nicht kommen können. Beim noch ungeschlagenen Tabellenführer und designierten Meister, den Comeback-Königen, die bisher auf alle Herausforderungen spielerische Lösungen gefunden haben? Da fiele es leicht zu verzweifeln. Doch Keeper Florian Kastenmeier und der Rest der Mannschaft gehen trotzdem mit Zuversicht ins rheinische Duell.

"Natürlich fahren wir mit einem gewissen Respekt vor der Truppe dorthin, gleichzeitig ist es eine große Chance", sagt der 26-Jährige im kicker-Interview und fragt zu Recht: "Irgendwann müssen sie ja mal verlieren, warum nicht gegen uns?" Die Fortuna werde "alles reinwerfen, die meisten von uns werden nicht mehr oft in den Genuss kommen, ein Pokal-Halbfinale zu spielen".

Was Kastenmeier Hoffnung macht

Leverkusen sei zwar weiter ungeschlagen, in ein paar Spielen standen die Gegner aber bereits kurz davor, Bayer die erste Niederlage zuzuführen, "gegen Qarabag Agdam in der Europa League war es zweimal sehr knapp, auch am Samstag gegen die TSG Hoffenheim". Kastenmeier geht mit Demut und Rückenwind uns Duell: "Es ist schon bemerkenswert, was sie diese Saison auf die Platte kriegen. Sie haben einen herausragenden Trainer und machen es richtig stark. Aber wir sind auch keine Rumpeltruppe, stehen aktuell defensiv sehr gut und haben immer wieder gefährliche Umschaltmomente. Daran müssen wir anknüpfen und auf unsere Möglichkeiten lauern. Wenn ich sehe, wie wir zum Beispiel in der Liga gegen eine Top-Mannschaft wie den Hamburger SV kaum etwas zugelassen haben, lässt mich das schon hoffen."

Nach elf Gegentoren in den ersten fünf Rückrunden-Partien kassierte Fortuna nur noch drei in den vergangenen fünf Spielen, dreimal stand die Null. Macht das Hoffnung für Leverkusen? "Absolut", sagt Kastenmeier: "Wir sind nicht gut ins neue Jahr gekommen, daran hatte auch ich meine Aktien. Inzwischen haben wir uns aber stabilisiert, ein, zwei Dinge angepasst, und wir bringen es defensiv im Moment sehr gut auf Spielfeld. Das wird gegen Leverkusen wichtig, dass wir kompakt stehen, die Räume eng machen und die tiefen Laufwege von den schnellsten Spielern der Liga aufnehmen. Dann bin ich mir sicher, dass etwas drin ist."

