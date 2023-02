Kastenmeier nach kuriosem Eigentor: "Das ist mehr als nur ein Trostpflaster"

Florian Kastenmeier unterlief gegen Braunschweig ein kurioses Eigentor. Der Keeper will an sich arbeiten, seine Vorderleute sorgten für ein "Trostpflaster".

Es lief die 62. Spielminute in der Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und Eintracht Braunschweig. Die Rheinländer führten souverän mit 2:0, die Gäste dagegen taten sich schwer, das Tor von Keeper Florian Kastenmeier ernsthaft in Gefahr zu bringen. Als Kastenmeier eine Ecke von Robin Krauße abgefangen hatte, schien eine weitere Chance verpufft zu sein - ehe sich kurz darauf Video-Schiedsrichter Johann Pfeifer bei Referee Sven Waschitzki-Günther meldete.

Was war passiert? Krauße hatte seinen Eckball frech direkt aufs Tor gezogen, Kastenmeier fing den Ball im Rückwärtslaufen vor der Linie, fiel nach hinten und drehte sich im Fallen in Richtung Torlinie - und dabei passierte es. Der Keeper fiel mit dem Ball über die Linie und drehte sich erst danach wieder ins Spielfeld. Weil es in der 2. Liga keine Torlinientechnologie gibt, musste Waschitzki-Günther die Szene in der Review-Area selbst beurteilen und entschied dort auf Tor für Braunschweig - und Eigentor von Kastenmeier.

"Ich war mir sicher, dass etwas schiefgelaufen sein muss"

"Das Gegentor darf mir so nicht passieren und das wird mich auch noch ein paar Stunden nerven", ärgerte sich der Unglücksrabe. "Der Ball kam und wurde immer länger, dadurch bin ich mit dem falschen Bein aufgekommen. Ich habe den Ball gefangen und bin dabei anscheinend über die Linie gefallen." Der Keeper selbst hatte zunächst den Eindruck, dass die Kugel "noch nicht ganz über der Linie war", als aber die VAR-Prüfung eingeleitet wurde, "war ich mir sicher, dass etwas schiefgelaufen sein muss".

Auch wenn Kastenmeier am Ende nicht noch ein weiteres Mal hinter sich greifen musste, ärgerte er sich. "Daran muss ich arbeiten, dann passiert mir das nicht mehr." Weil "die drei Punkte hiergeblieben sind", fällt die Verarbeitung etwas leichter.

Kownacki direkt entscheidend beteiligt

Großen Anteil daran hatte Blitz-Comebacker Dawid Kownacki. Der Angreifer stand nach seiner gegen Sandhausen erlittenen Muskelverletzung überraschend wieder in der Startelf - und traf nach nicht einmal 50 Sekunden direkt zur frühen Führung. "Vor zwei Tagen hat der Arzt gesagt, dass ich spielen kann", verriet der beste Düsseldorfer Angreifer (neun Saisontore). Sein Trainer Daniel Thioune ging nach ausgiebigen Tests das "Restrisiko" ein, wie dieser vor der Partie bei "Sky" erklärte.

Kownacki war auch nach seinem Führungstreffer ein wichtiger Faktor, holte zum Beispiel den Freistoß vor dem 2:0 durch Christoph Klarer heraus - und war auch so immer wieder Fixpunkt in der Offensive. Dass Rouwen Hennings zwischen den beiden Treffern einen an Kownacki verursachten Elfmeter verschoss, blieb am Ende nur eine Randnotiz.

Und selbst als Kownacki in der 84. Minute vom Platz ging, hatte das Einfluss auf den Spielverlauf. Der für ihn eingewechselte Jona Niemiec schloss einen Konter mit seinem ersten Zweitliga-Treffer erfolgreich ab und sorgte so dafür, dass auch Kastenmeier nach dem 3:1 versöhnlich schloss: "Das ist mehr als nur ein Trostpflaster - das tut sehr gut."