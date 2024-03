Kastening-Verein bestätigt bevorstehende Abmeldung

Vor einem Monat berichtete handball-world bereits über einen möglichen Rückzug von HH Burgwedel - bei diesem Verein ist Timo Kastening als Schatzmeister tätig, sein Bruder Marius ist sowohl als Spielertrainer wie auch als Vorstandsvorsitzender und Manager im Einsatz. Nun hat der Verein das Aus offiziell bestätigt.

2021 übernahm Handball-Nationalspieler Timo Kastening, damals frisch von den Olympischen Spielen zurückgekehrt, das Amt des Schatzmeisters von HH Burgwedel. Zu dem Club in seiner Heimatregion Hannover war sein Bruder Marius, der das Trikot von Hannover-Burgdorf sowie Magdeburg, Altenholz, Springe, den Eulen Ludwigshafen und Ferndorf trug, 2018 zurückgekehrt. Erst als Spieler, dann als Spielertrainer und seit 2021 auch als Vorstandsvorsitzender.

Gemeinsam mit dem Juristen Wolfram Cech verantworten die Kastening-Brüder seit 2021 die Entwicklung des Oberligisten, im vergangenen Jahr musste sie dabei eine harte Entscheidung treffen: Trotz sportlicher Qualifikation verzichtete der Verein aus finanziellen Gründen auf den Aufstieg. Auch in dieser Saison spielt Burgwedel wieder oben mit, doch statt der erneuten Frage nach dem Aufstieg stellte sich die Frage nach dem Weitermachen.

Das Aus für HH Burgwedel beschlossen

"Das Team des HHB wird sich auflösen und nicht mehr auf Torejagd gehen können. Diese Entscheidung ist dem verantwortlichen Spielertrainer und Vorstand Marius Kastening alles andere als leicht gefallen", bestätigt der Verein auf seiner Homepage. Neben den finanziellen Sorgen ist es vor allem der Mangel an Ehrenamtlichen, der nicht nur in Burgwedel die Last auf immer weniger Schultern verteilt.

"Auch in dieser Saison spielt der HHB wieder eine erfolgreiche Saison. Trotz der momentanen Verletzungssorgen mit den Ausfällen von Johannes Marx, Maurice Dräger, Lennart Koch und Thorben Marx schafft es die Mannschaft, Spiele zu gewinnen und die Ausfälle zu kompensieren. Das will das Team um Spielertrainer Marius Kastening auch weiterhin tun und die Saison erfolgreich abschließen", berichtet der Verein von einer sportlich erneut guten Spielzeit.

Vielschichtige Gründe für Aus der HH Burgwedel

"Die Gründe dafür sind vielschichtig", so der Verein mit Blick auf den dennoch beschlossenen Rückzug. "In der vergangenen Spielzeit konnte der Aufstieg in die 3. Liga als amtierender Meister der Oberliga aus finanziellen Gründen nicht angetreten werden. Die grundsätzliche finanzielle Situation konnte in der laufenden Saison nicht entscheidend verbessert werden, sodass die Sicherung für eine weitere Spielzeit nicht vertretbar wäre", heißt es zur wirtschaftlichen Komponente.

"Hinzu kommt, dass alle anstehenden Aufgaben wie Spielvorbereitungen bei Heimspielen, sämtliche Organisation und Sponsorenakquise bei Marius Kastening liegen. Trotz der Unterstützung des Teams, des 2. Vorsitzenden Wolfram Cech und des Schatzmeisters Timo Kastening ist die Belastung insgesamt zu hoch, um den Verein verantwortungsvoll in eine erfolgreiche Zukunft führen zu können", heißt es weiter zur Problematik mit einem kleinen Team die große Last rund um eine Oberliga-Mannschaft schultern zu müssen.

"Diese Entscheidung wurde intern im Team kommuniziert und verständnisvoll akzeptiert", so der Verein, der sich auf seiner Homepage bei allen Beteiligten und insbesondere den ehrenamtlichen Helfern sowie den Fans und insbesondere den Kindern in der Halle bedankt und verspricht, "dass wir das in der laufenden Saison in jedem Spiel weiterhin tun werden und alles daran setzen, sich gebührend von der Handballbühne in Burgwedel zu verabschieden".