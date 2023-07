Kastelijn siegt bei niederländischem Vierfachtriumph - Lippert rutscht ab

Auf der längsten Etappe der diesjährigen Tour de France Femmes triumphierte Yara Kastelijn aus einer Ausreißergruppe heraus. Liane Lippert musste abreißen lassen und rutschte in der Gesamtwertung auf Rang acht ab.

Die Niederländerin Yara Kastelijn hat die vierte Etappe der Tour de France Femmes gewonnen. Auf der mit 177,1 Kilometern längsten Etappe der diesjährigen Ausgabe setzte sich die 25-Jährige vom Team Fenix-Deceuninck aus einer Ausreißergruppe heraus etwa 20 Kilometer vor dem Ziel ab und erreichte mit 1:11 Minuten Vorsprung die Ziellinie in Rodez. Demi Vollering, Anouska Koster und Annemiek Van Vleuten komplettierten den niederländischen Vierfacherfolg, beste Deutsche wurde Kathrin Hammes auf Rang neun.

Lippert bricht am vorletzten Berg ein

Die deutsche Straßenrad-Meisterin Liane Lippert rutschte indes auf den achten Platz in der Gesamtwertung ab. Die 25-Jährige musste auf der anspruchsvollen, weil mit mehreren steilen Anstiegen gespickten Etappe am vorletzten Berg den Kontakt zur Gruppe der Favoritinnen abreißen lassen und erreichte nur als 19. das Ziel. Zuvor hatte die Friedrichshafenerin nach ihrem Etappensieg am Montag den zweiten Platz im Gesamtklassement belegt.

An dessen Spitze behauptete sich weiterhin die Belgierin Lotte Kopecky, die sich bereits am ersten Tag der Frankreichrundfahrt das Gelbe Trikot sicherte. Neue Gesamtzweite ist Demi Vollering mit 43 Sekunden Rückstand auf die 27-Jährige. Lippert liegt als Achte nun 1:39 Minuten im Hintertreffen.

Sprintankunft zu erwarten

Auf der fünften Etappe über 126,1 km von Onet-le-Chateau nach Albi ist am Donnerstag eine Sprintankunft zu erwarten - die letzten 24 Kilometer sind fast durchgängig abschüssig und damit perfekt für die Sprint-Spezialisten. Die zweite Auflage der Frauen-Radrundfahrt führt durch den Südwesten Frankreichs und endet am kommenden Sonntag mit einem Einzelzeitfahren in Pau. Höhepunkt ist zuvor am Samstag die Bergankunft auf dem legendären Tourmalet in den Pyrenäen.

4. Etappe Cahors - Rodez (177,10 km):

1. Yara Kastelijn (Niederlande) - Fenix-Deceuninck 4:38:39 Std.; 2. Demi Vollering (Niederlande) - Team SD Worx + 1:11 Min.; 3. Anouska Koster (Niederlande) - Uno-X Pro Cycling Team + 1:12; 4. Annemiek Van Vleuten (Niederlande) - Movistar Team + 1:13; 5. Elisa Longo Borghini (Italien) - TFS; 6. Katarzyna Niewiadoma (Polen) - Canyon-SRAM Racing; 7. Ashleigh Moolman-Pasio (Südafrika) - AG Insurance - SQS; 8. Celia Le Mouel (Frankreich) - St. Michel Mavic Auber 93; 9. Kathrin Hammes (Freiburg im Breisgau) - EF Education-Tibco-SVB + 1:23; 10. Alice Maria Arzuffi (Italien) - Ceratizit - Wnt Pro; ... 17. Romy Kasper (Forst) - AG Insurance - SQS + 2:07; 19. Liane Lippert (Friedrichshafen) - Movistar Team + 2:11; 26. Ricarda Bauernfeind (Ansbach) - Canyon-SRAM Racing + 2:30; 44. Clara Koppenburg (Friedrichshafen) - Cofidis Women Team + 3:58; 83. Hannah Ludwig (Wittlich) - Uno-X Pro Cycling Team + 12:19

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 4. Etappe:

1. Lotte Kopecky (Belgien) - Team SD Worx 15:47:25 Std.; 2. Demi Vollering (Niederlande) - Team SD Worx + 43 Sek.; 3. Ashleigh Moolman-Pasio (Südafrika) - AG Insurance - SQS + 51; 4. Katarzyna Niewiadoma (Polen) - Canyon-SRAM Racing; 5. Elisa Longo Borghini (Italien) - TFS; 6. Annemiek Van Vleuten (Niederlande) - Movistar Team; 7. Yara Kastelijn (Niederlande) - Fenix-Deceuninck + 1:00 Min.; 8. Liane Lippert (Friedrichshafen) - Movistar Team + 1:39; 9. Juliette Labous (Frankreich) - Team DSM-Frmenich + 1:48; 10. Cecilie Uttrup Ludwig (Dänemark) - FDJ - SUEZ + 1:49; ... 18. Ricarda Bauernfeind (Ansbach) - Canyon-SRAM Racing + 2:26; 30. Romy Kasper (Forst) - AG Insurance - SQS + 5:01; 32. Clara Koppenburg (Friedrichshafen) - Cofidis Women Team + 5:29; 38. Kathrin Hammes (Freiburg im Breisgau) - EF Education-Tibco-SVB + 7:28; 107. Hannah Ludwig (Wittlich) - Uno-X Pro Cycling Team + 38:22