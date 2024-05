Kastanaras vor dem Absprung

Nach einem halben Jahr beim SSV Ulm 1846 und mit dem Aufstieg in die 2. Liga im Gepäck steht Thomas Kastanaras beim VfB Stuttgart vor dem Absprung.

Als der Deutsch-Grieche Thomas Kastanaras aus der Stuttgarter U 19 zu den Profis aufrückte, wurde er mit Lob regelrecht über- und unter Vorschusslorbeer verschüttet. Der 1. FC Köln und auch Hertha BSC Berlin hatten bereits konkretes Interesse gezeigt. Beide gingen allerdings leer aus, weil die VfB-Verantwortlichen den Jungprofi von einem Bleiben überzeugten. Er sollte im Schatten der Bundesliga im Regionalliga-Team des VfB II reifen.

Fleißig, professionell, zielstrebig und torhungrig präsentierte sich Kastanaras, der in den Fitnesstests immer einen, meistens sogar den Spitzenplatz bei den Profis belegte. Doch der Durchbruch blieb dem heute 21-Jährigen verwehrt. Der im Sommer 2012 vom FSV Waiblingen zum Traditionsklub gekommene Angreifer schaffte es in der Spielzeit 2022/23 insgesamt 16-mal in den Bundesliga-Spieltagskader und zu vier Einsätzen. Einmal, am 18. Spieltag beim 1:2 bei RB Leipzig, durfte er sogar starten.

Doch zu mehr sollte es nicht reichen. Das mit einem Vertrag bis Ende Juni 2025 ausgestattete Sturmtalent, das sich in der U-19-Junioren-Bundesliga in der Staffel Süd/Südwest mit 26 Treffern und fünf Vorlagen in 20 Spielen die Krone des Torschützenkönigs aufsetzte, sollte behutsam an die Bundesliga herangeführt werden. Doch der stetige Abstiegskampf, dazu die vielen Trainerwechsel und die große Konkurrenz damals mit Sehrou Guirassy, Silas, Tiago Tomas oder anderen machte Kastanaras einen fetten Strich durch die Rechnung. Dazu kam ein Mittelfußbruch im Mai 2023, der ihn mehrere Monate aus dem Rennen warf.

16 Einsätze und drei Tore

Um ihm den nächsten Schritt zu ermöglichen, entschied man sich im vergangenen Winter, den Deutsch-Griechen in die 3. Liga auszuleihen. Knapp 100 Kilometer von Stuttgart entfernt, zum SSV Ulm 1846, wo der 21-Jährige zu ordentlichen 16 Einsätzen sowie drei Toren kam. Eine Bilanz inklusive Leistungen, mit denen alle zufrieden waren. Alle bis auf den Spieler selbst, der unglücklich darüber war, es nicht zum Startelfspieler geschafft zu haben.

Die Ulmer würden ihn gerne fest verpflichten. Der VfB wäre nicht abgeneigt, den bis 2025 gebundenen Angreifer abzugeben, würde allerdings gerne eine Rückkaufoption vereinbart wissen. Eine Leihe scheitert daran, dass sein Vertrag 2025 endet. Eine Verlängerung ist nicht angedacht. Kastanaras weiß um die Optionen und hat sich noch nicht entschieden. Angesichts der sportlichen Entwicklung bei der Überraschungsmannschaft vom Neckar mit der Champions League dürfte er allerdings keine Perspektive unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß haben. Der Spieler hofft momentan noch auf eine Möglichkeit in der 2. Liga. Im Fall bliebe ihm die 3. Liga. Beim VfB II oder bei einem ganz anderen Klub.