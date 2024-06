Kastanaras-Abgang eine Option

Im vergangenen Winter wurde Thomas Kastanaras vom VfB Stuttgart zum damaligen Drittligisten SSV Ulm 1846 ausgeliehen, hatte mit drei Treffern in 16 Einsätzen auch einen Anteil am Zweitliga-Aufstieg der Spatzen. Der Durchbruch gelang dem 21 Jahre alten Stürmer aber noch nicht, in Stuttgart dürfte er es weiterhin schwer haben. Eine erneute Leihe ist ohne Vertragsverlängerung über 2025 hinaus nicht möglich, ein Wechsel eine Option. Neben Ulm zeigen auch andere Klubs Interesse - der VfB will sich dabei aber eine Rückkaufoption sichern.