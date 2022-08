Kassel verpasst seinen ersten Sieg - Walldorf gegen Koblenz abgesagt

Am Freitagabend startete der 4. Spieltag in der Regionalliga Südwest mit der Partie Hessen Kassel gegen SGV Freiberg. Das Schlusslicht aus Nordhessen vergab zu viele Chancen und musste sich mit einem 0:0 begnügen. Die ebenfalls geplante Begegnung Astoria Walldorf gegen Rot-Weiß Koblenz wurde abgesagt, da der Platz wegen Starkregens unbespielbar war. Die bisherigen Spitzenteams sind dann am Wochenende gefordert.

Hessen Kassel war vor dem Spieltag das einzige sieglose Team der Liga, das wollte das Schlusslicht am Freitagabend zum Auftakt gegen den SGV Freiberg unbedingt ändern. Und tatsächlich, die Nordhessen zeigten eine gute erste Halbzeit, der die Belohnung allerdings versagt blieb. In der 10. Minute schoss Rakk an die Latte, knapp zehn Minuten später war Jones frei durch, doch SGV-Torwart Heimann parierte mit einer Fußabwehr.

Die Heimelf blieb auch im zweiten Durchgang tonangebend, ließ hinten aber auch einige Lücken. Die dickste Chance hatte Freiberg in der 85. Minute, als Sökler den Ball aus fünf Metern nicht am in dieser Szene unsicheren KSV-Torwart Gröteke vorbei brachte. Nachdem Iksal in der Nachspielzeit einen Abpraller neben das Gäste-Tor setzte, war endgültig klar, dass Kassel weiter auf den ersten Sieg warten muss.

Die zweite Freitagspartie zwischen dem FC-Astoria Walldorf und dem FC Rot-Weiß Koblenz (9.) musste hingegen kurzfristig abgesagt werden, da Starkregen den Platz zu stark in Mitleidenschaft gezogen hatte.

Steinbach mit Rückenwind

Drei weitere Partien stehen am Samstag an. Die TSG Balingen, mit zwei Siegen aktuell auf Rang fünf, bekommt es dabei mit der SG Barockstadt zu tun. Der Aufsteiger aus Fulda steht mit einem Sieg und zwei Niederlagen zum Auftakt aktuell auf Rang 16. Ein Fragezeichen steht bei der SG hinter Angreifer Dominik Rummel, der sich gegen Mainz am Oberschenkel verletzte.

Frischen Rückenwind hat der TSV Steinbach Haiger nach dem jüngsten Kantersieg gegen den Bahlinger SC. Unter der Woche wurde mit Danny Breitfelder noch ein weiterer Zugang für die Offensive präsentiert und Gianluca Korte ist nach überstandenem Außenbandriss ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Gegen Eintracht Trier will man nun nachlegen, zumal der Aufsteiger zuletzt zwei Niederlagen kassierte. Dabei hielt die Eintracht am vergangenen Spieltag gegen Primus Ulm gut dagegen, verlor knapp mit 0:1. Trainer Josef Cinar zog ein entsprechend positives Fazit: "Wir müssen uns vor keinem Gegner verstecken. Die Jungs haben alles rausgehauen und vieles richtig gemacht. So eine Niederlage gehört dazu. Wir brauchen jetzt nicht den Kopf hängen zu lassen." In Steinbach muss Cinar allerdings die Sperren der Mittelfeldspieler Spang und Kinscher kompensieren.

Außerdem kommt es zum Profireserve-Duell zwischen dem VfB Stuttgart II und der TSG Hoffenheim II. Hoffenheim-Coach Vincent Wagner sah zuletzt das bereits angesprochene 5:4 über Walldorf und war entsprechend mit dem Einsatzwillen seiner Elf zufrieden. Vor den nächsten Aufgaben, VfB Stuttgart II und SSV Ulm, hat Wagner nun höchsten Respekt. "Die Liga ist brutal stark und ausgeglichen. Ein kleiner Fehler, und es klingelt jedes Mal."

Derby in Offenbach

Am Sonntag dann bekommt es Spitzenreiter SSV Ulm 1846, bislang als einziges Team ohne Punktverlust, mit den Minimalisten der Wormatia Worms zu tun. Die Wormaten, bei denen in allen bislang absolvierten Liga-Partien lediglich ein Tor fiel, finden sich aktuell auf Rang 14 wieder. Bei der jüngsten 0:1-Niederlagen gegen den VfB II verletzten sich die beiden Innenverteidiger Mvoto und Reuss, die gegen Ulm fehlen werden. Eine knifflige Aufgabe für Coach Max Mehring, der vor allem gegen die "Spatzen" auf eine bislang gut funktionierende Defensivarbeit bauen muss.

Die beiden aktuell ersten Ulm-Verfolger, FC 08 Homburg und VfR Aalen, treffen sich derweil zum direkten Duell. Beide haben nach ihren jüngsten Niederlagen etwas gutzumachen. "Wir sind jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt", sagte Timo Wenzel, Coach des FC 08, nach dem 0:2 gegen Freiberg. Der VfR unterlag trotz Chancenplus mit 1:2 gegen die TSG Balingen.

Noch nicht rund läuft es bei Mitfavorit Kickers Offenbach, der am Sonntag den FSV Frankfurt zum Derby empfängt. Alexander Schmidt, Trainer der Kickers, sah am letzten Wochenende eine "bittere Niederlage" gegen Koblenz - bereits die zweite in bislang drei absolvierten Begegnungen. "Gegen den FSV müssen wir einfach die drei Punkte wieder bei uns lassen", gibt er seiner Mannschaft die Marschrichtung vor. Die Frankfurter zeigten sich zuletzt gut erholt von der 0:7-Klatsche gegen Homburg vom zweiten Spieltag und kommen mit dem Rückenwind eines Derbysiegs gegen Kassel ins nächste Nachbartreffen. "Offenbach ist eine extrem spielstarke Mannschaft", warnt Tim Görner, Coach des FSV, vor dem kommenden Gegner. Ob er in der Sonntags-Partie auf Angreifer Boutakhrit zählen kann, ist noch offen, er musste gegen Kassel mit muskulären Problemen in der Wade vorzeitig vom Feld. Mit dem Defensivspieler Lukas Hupfauf konnte der FSV unter der Woche hingegen Vollzug melden.

Außerdem tritt der 1. FSV Mainz 05 II gegen den Bahlinger SC an. Bei den Gästen gibt es personelle Fragezeichen: Stürmer Fischer (muskuläre Probleme) und Defensivakteur Tost (Rückenverletzung) mussten gegen Steinbach Haiger (0:5) vorzeitig ausgewechselt werden.