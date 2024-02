Kassel verleiht Schlosser an Wegberg-Beeck

Merlin Schlosser wird den KSV Hessen Kassel verlassen und sich per Leihe dem West-Regionalligisten FC Wegberg-Beeck bis zum Saisonende anschließen. Erst im Sommer war der 22-jährige Innenverteidiger vom 1. FC Kaan-Marienborn nach Kassel gewechselt, kam dort allerdings nie wirklich an. Fünf magere Einsätze sprangen bislang für ihn heraus, zu wenig für Schlosser, der nun bei Wegberg-Beeck mehr Einsatzminuten sammeln will.